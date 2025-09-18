Ada Colau conecta con 'El Intermedio' desde la Flotilla para pedir apoyo: "Podemos abrir ese corredor humanitario"

La Flotilla sigue su rumbo a Gaza a pesar de dos ataques con drones que han sufrido en una de sus escalas. El Intermedio consiguió contactar en directo con Ada Colau, que forma parte de los 400 voluntarios que zarparon desde Barcelona para ofrecer ayuda humanitaria a los gazatíes.

Sandra Sabatés ha explicado que hablaban con la exalcaldesa de Barcelona para saber cómo se encuentran los miembros de la Flotilla después de la ofensiva. "Dejamos Túnez hace un par de días y ya hemos rodeado el sur de Sicilia. Estamos a pocas horas de reunirnos con los 18 barcos que han salido de otros puntos de Italia", anunció Colau.

"Nos vamos a encontrar en alta mar y, sin perder más tiempo, nos reuniremos con los que salen de Grecia y finalmente llegar a Gaza", manifestó. Además, reveló que la fecha estimada para llegar a aguas controladas por Israel es entre 8 y 10 días: "Prevemos poder llegar a Gaza y abrir ese corredor humanitario tan necesario".

Los Ministros de Asuntos Exteriores de España y otros 15 países han expresado su preocupación por la seguridad de los componentes de la Flotilla Global Sumud. En el comunicado, hacen un llamamiento a "la abstención de todo acto ilegal o violento contra la Flotilla, y a que se respeten el derecho internacional y el derecho internacional humanitario".

La expolítica reaccionó ante este mensaje: "Lo primero es destacar que este comunicado es inédito, porque hace años se hizo intentos de flotillas y ningún Estado las había reconocido, lo que quiere decir que la movilización está funcionando". Además, señaló que también "las manifestaciones para detener La Vuelta y no normalizar que participe un estado genocida".

El Gran Gyoming y Ada Colau en 'El Intermedio'. laSexta

​"Todo lo que está pasando está forzando que los Gobiernos no se puedan poner de perfil. Es lo que ha pasado en España, donde el PSOE se resistía a posicionarse más claramente con el tema del genocidio y la presión social ha logrado este comunicado ", sostuvo.

Y añadía: "Reconoce que la Flotilla es una misión humanitaria, es necesaria, y advierte que si se reciben ataques, estos países no lo aceptaran y quien nos ataque se atendrá a las consecuencias".

Aun así, Ada Colau ha reclamado que "las palabras se traduzcan en hechos". "Necesitamos que el embargo total de armas lo hagan todos los países y que toda la Unión Europea actúe. Si consideran que somos una misión humanitaria necesaria, que envíen barcos, que tienen muchos mejor equipados que los nuestros", insistió.

"Si juntamos fuerzas, es el momento en el que podemos detener el genocidio y abrir ese corredor humanitario para que dejen de morir miles de palestinos e inocentes", afirmó.