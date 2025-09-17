Máximo Huerta, contundente contra el discurso de Pedro Ruiz sobre los políticos: "No se puede ser tan cuñado"

Las declaraciones de Pedro Ruiz en El tiempo justo, donde afirmaba que "España vive su peor momento político y social", siguen en el punto de mira. El presentador se ha sentado de nuevo en un plató de Telecinco después de siete años, donde lo han entrevistado y ha lanzado varios dardos a los líderes políticos.

El programa de Ana Rosa se ha hecho eco de sus palabras. "El rey de la entrevista, entrevistado", ha anunciado Jano Mecha. El periodista le contó a Joaquín Prat que "en el colegio nunca quise votar, no voté nunca al jefe de clase" y confesó que su vocación "ha sido siempre ser libre".

"Sospecho mucho del poder. Cuando alguien habla de poder, detrás de él suelo ver trinque de dinero, por lo tanto no quiero colaborar en ese proyecto que tiene a escondidas", reveló. E insistía: "Esto es vergonzoso por parte de todos ellos. Lo digo con respecto a algunos que conozco; no conozco al presidente del Gobierno ni a los otros".

"Me borré de la política, pero la democracia es una idea muy bonita que nunca se ha llevado a cabo, porque hay demasiados intereses", afirmaba.

Pedro Ruiz sostiene también que "están haciendo que la gente reaccione sin pensar y yo me niego. Se está estropeando una parte muy importante de aquellos que trajeron la Transición, este momento es el peor que yo he visto nunca".

"Me dan vergüenza todos ustedes, señores políticos", sentenciaba mirando directamente a la cámara del programa de Mediaset.

Máximo Huerta opina sobre Pedro Ruiz. Telecinco

"Me molesta hasta el aplauso, no solo me molesta la frase de Pedro Ruiz, que no tiene razón. No se puede ser tan cuñado, hay políticos del PSOE, del PP, de Sumar y de otros partidos que son maravillosos y, gracias a eso, funciona un país. No se puede decir que todos te dan vergüenza", ha sentenciado Máximo Huerta.

Ana Rosa también ha apoyado el argumento de su compañero: "Hay alcaldes de pueblos que están sacando a su pueblo adelante y encima no cobran". "Es un aplauso, promovido por Víctor el del público. No se pueden aplaudir todas las cosas para animar un plató", ha denunciado el colaborador.

"Es la típica frase facilona. No quiero escucharle más, no me lo pongas más", pedía el exministro. "Aun así, él se refería a los líderes", puntualizaba la presentadora. "Matizas, esto es tele", recalcaba Huerta".