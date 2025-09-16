Susana Uribarri desvela su trabajo más desconocido en ‘Y ahora, Sonsoles’: “Fui corista de Bertín Osborne”

El mismo día que RTVE ha anunciado que España no participará en Eurovisión si continúa Israel, el programa Y ahora, Sonsoles ha decidido homenajear a José Luis Uribarri, quien fue, durante décadas, locutor del conocido Festival. Y lo ha hecho con su hija, Susana Uribarri, conocida representante de famosos.

En su entrevista, Sonsoles Ónega también ha repasado la trayectoria de la propia Susana, quien comenzó su andadura en el mundo del espectáculo no como mánager, sino como artista. “Al principio lo que quería era ser cantante”, explicó la invitada, quien fue anunciada unas semanas atrás como colaboradora del espacio vespertino.

Para ello se formó con el mismo profesor que Miguel Bosé, que le enseñó a posicionar la voz. “Llegué a hacer coros a Bertín, entre otros muchos” detalló sobre aquellos años como cantante. A Osborne lo acompañó en el programa Aplauso, “y llegué a cantar con Bertín en alguna gira, algún concierto puntual”.

Susana luego decidió apostar por la interpretación, y mezcló su faceta de actriz y cantante en musicales como Evita y España, pecado mortal, o en programas de revista de RTVE, como Las Leandras, junto a Paloma San Basilio.

Sobre José Luis Uribarri, Sonsoles Ónega apuntó que “todos le recordamos por Eurovisión, fue la voz de Eurovisión para los españoles”. “La gente todavía se acuerda de la voz, la gente joven no, pero de 40 para arriba, sí”, confirmaba su hija. “Los eurofans lo siguen amando, lo siguen recordando. Y cuando Eurovisión está en onda, la de gente me escribe”, añadía Susana.

Imagen de 'Y ahora, Sonsoles'.

La presentadora quiso saber cómo era vivir Eurovisión en su casa. “Recuerdo a mi padre lleno de fichas, de apuntes, era muy meticuloso, y se lo estudiaba todo muchísimo. E iba con bastante información que se había preparado y que normalmente acertaba”, valoraba la invitada.

Para comentar el certamen, Uribarri hacía sus propios apuntes, y no los compartía ni con su hija, que tenía que pegar la oreja a conversaciones para descubrir cuál era la predicción de su padre. “Le escuchaba hablar, o se reunía con algún eurofan antes del viaje. Y notaba qué país le gustaba más y acertaba”, aseguraba.

El primer Festival de Eurovisión que comentó Uribarri fue en 1969, y el último, en 2008, cuando España fue representada por Rodolfo Chiquilikuatre. Y Sonsoles Ónega preguntó sobre esta última candidatura y si “molestó” al locutor.

Susana explicó que David Fernández, con su personaje de cantante argentino, “no era el candidato idóneo”, pero que su padre “cuando fue a Eurovisión y volvió contó que lo pasó muy bien con él”. Y lo defendió diciendo que “es un hombre que se ha atrevido, que ha tenido este valor”. “Una vez en faena lo defendió, lo apoyó y ahí estuvo”, confirmaría.