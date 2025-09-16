RTVE anuncia que seguirá celebrando el Benidorm Fest aunque España se retirase de Eurovisión 2026

RTVE ha oficializado que España se retirará del Festival de Eurovisión 2026 si Israel sigue siendo parte del certamen. Esta resolución, tomada por mayoría absoluta durante la última reunión del Consejo de Administración de la corporación, responde a las crecientes presiones políticas y sociales que han exigido a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la exclusión de Israel debido al conflicto en Gaza y las víctimas civiles.

La propuesta, impulsada por el presidente de RTVE, José Pablo López, obtuvo el respaldo de 10 consejeros, mientras que cuatro votaron en contra y uno se abstuvo. RTVE subraya que, pese a la decisión sobre Eurovisión, no se modificarán los planes del Benidorm Fest, el certamen español de preselección, que celebrará su quinta edición el próximo año y se considera un festival consolidado con identidad propia.

La Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana ha confirmado, por su parte, el mantenimiento del formato y el presupuesto para el Benidorm Fest, destinado a reforzar la apuesta por la cultura musical nacional y garantizar la continuidad del evento independientemente de lo que ocurra con Eurovisión.

España se convierte así en el quinto país europeo al anunciar su retirada en caso de la participación de Israel, sumándose a Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos. Sin embargo, la decisión española tiene especial relevancia por ser la primera procedente de uno de los países conocidos como 'Big Five'—los principales financiadores y generadores de audiencia de Eurovisión: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

El debate sobre la presencia de Israel en Eurovisión ha trascendido el ámbito televisivo y afecta a las políticas públicas europeas en materia de derechos humanos. Diversos ministros y partidos como Sumar han felicitado a RTVE por su postura, afirmando que “no podemos ser cómplices de un genocidio” y que “debemos presionar en cada evento para señalar lo que está ocurriendo en Palestina”.

Melody en el Benidorm Fest 2025. RTVE

La corporación ya planteó el pasado mes de julio, en la Asamblea General de la UER, la necesidad de abrir un debate serio sobre la participación de Israel. RTVE prevé que la decisión definitiva de la UER sobre la cuestión se tomará en la próxima asamblea, prevista para diciembre.

En caso de confirmarse la retirada, RTVE no asumirá la cuota de participación ni los derechos de emisión, cuyo coste para la edición anterior ascendió a más de 331.000 euros. Además, evitará los gastos asociados a la candidatura española para el certamen, que pueden superar los 800.000 euros entre producción y puesta en escena.

Desde Israel, el consejero delegado de la emisora ​​pública Kan reafirmó su intención de continuar participando en Eurovisión, desestimando las demandas de exclusión y defendiendo que “el certamen es un evento cultural que no puede volverse político”.

Mientras tanto, RTVE asegura que se mantendrán los preparativos del Benidorm Fest, reafirmando el compromiso con el talento y la música española. La corporación recalca que “el festival español es una cita consolidada, de identidad propia, y no depende de Eurovisión para su celebración”.