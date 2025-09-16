Pedro Ruiz (78), habla claro: "Me dan vergüenza todos ustedes, señores políticos, porque empujan hacia la sombra"

Después de mucho tiempo, el famoso periodista Pedro Ruiz se ha sentado en un plató de televisión. El tiempo justo fue el escenario elegido para una entrevista en la que el periodista mostró la honestidad que le ha acompañado toda la vida.

Hace décadas que Ruiz es un rostro familiar. Según se recordó desde el programa, su primera vez en Telecinco fue en 1992.

Durante la emisión de hoy no rehuyó tema alguno. Habló de la actualidad, de su vida cotidiana y, sobre todo, de política.

"Me dan vergüenza todos ustedes, señores políticos, empujan hacia la sombra", sentenció ante las cámaras.

El famoso presentador, quien cada vez que puede comparte contenido a través de redes sociales, aprovechó a hacer una lectura crítica del momento político que se vive en España.

"Ahora, todos los políticos están haciendo que la gente reaccione sin pensar", dijo. Para él, ese rumbo borra el esfuerzo de generaciones.

"Este momento está estropeando una parte del esfuerzo que hicieron aquellos que trajeron la transición", sentenció.

El periodista tampoco escondió su pesimismo. "Es el peor momento que he visto nunca", señaló, con la sinceridad que le caracteriza.

"Estar cargados de ideologías y de que gane tu partido, es una gilipollez, pero vivimos en ello", sentenció durante su intervención.

Además de la crítica, presentó su nuevo libro: Pequeña y simpática venganza. "Es un pataleo divertido sobre todo aquello que nos van imponiendo, haciéndonos creer que somos más libres, pero siendo cada día más esclavos".

Para Ruiz, el WhatsApp no existe. "Llevo un teléfono de 40 euros solo para llamar y colgar", explicó. Fue entonces cuando Prat le preguntó por los vídeos que comparte con su opinión a través de sus redes sociales.

El que fuera presentador de Nada del otro mundo, no dudó en responder. "Una persona que trabaja para mí es quien me graba", confesó, ya que, tal y como señala, su intención es que la "dictadura digital" no lo "enganche".

Pedro Ruiz y Joaquín Prat. 'El tiempo justo'.

En cuanto su proceso creativo, fue claro: señala ir siempre con libretas y rotuladores. "Escribo a mano porque enfoca mucho el cerebro", puntualizó ante los espectadores, enseñando que en su libreta siempre escribe a mano.

"Cada día nos hacen entender de cosas que no nos hacen felices y cuesta más caro vivir peor. Cada día tenemos más obligaciones que eran más sencillas. Váyanse a cagar, por favor", añadió finalmente.