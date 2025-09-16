El dardo de Santiago Segura a Iñaki López en ‘Tesoro o cacharro’: “Es como los inspectores de Hacienda”

El programa Tesoro o cacharro, que conduce Iñaki López en laSexta,recibe en cada entrega a una persona conocida como invitado. Y, en la entrega de esta noche, el plató se llenó de humor y sorpresas con la visita de Santiago Segura, que, en su línea habitual, promocionaba una de sus películas en su camiseta.

Las concursantes de esta edición son Marta Arce y María Isabel López, amigas con muchas historias compartidas, que sumaron a los objetos que ya conocían un artículo que pertenece a Segura: un cómic del Pato Donald, algo que podría tener mucho valor, pues el cineasta es coleccionista de tebeos.

“Mi madre pensaba que yo era un tesoro, y mi padre, un cacharro”, explicaba Segura con humor al entrar en el plató. Iñaki López lo definió no ya como coleccinista, sino como “coleccionista de colecciones”. “Le rapiñas cosas a Guillermo del Toro”, deslizó el presentador.

Santiago fue raudo a defenderse, y explicó que no le roba cosas, sino que, cuando está en su casa, comprueba cómo tiene dos y tres copias de una misma película, y entonces el mexicano le regala las repetidas.

Antes de que las participantes siguiesen eliminando artículos, Santiago Segura les hizo una advertencia: “Os están vacilando”. “Al experto le ha contratado el programa. E Iñaki es como los inspectores de Hacienda, cuando se llevan un euro, le dan una bonificación. Ahí lo dejo”, apuntaba el creador de Torrente, dando a entender que el presentador busca que pierdan.

Imagen de 'Tesoro o cacharro'.

“Para un programa que hacemos homenaje a Santiago Segura, ha desvelado todos los secretos”, lamentó con humor Iñaki ante semejante sentencia. Y, desde ese momento, Segura pudo interactuar con las concursantes e incluso opinar sobre cuál podía ser el artículo más caro de todos.

Además de Santiago Segura, Tesoro o cacharro recibió en su plató a Le Cocó, ganadora de la cuarta temporada de Drag Race España, el talent show que conduce Supremme de Luxe en la plataforma atresplayer.

En este caso, Le Cocó hacía de modelo de un traje cuyo coste debían adivinar las concursantes. En concreto, se trataba del vestido que llevó en la gran final del concurso, que se realizó en diciembre de 2024 en Madrid, y con el que ejecutó el lip sync de Va todo al ganador que le valió la corona.

En un primer momento, Marta y María Isabel apostaron por el traje como el artículo más caro de todos, y fueron enfrentando otras piezas contra él, tales como un single del primer grupo de Tino Casal, o una botella con incrustaciones de oro. Finalmente, se desveló que el traje, de seda salvaje y organza, diseño de Alexis Jiménez, tenía un valor de 1.000 euros.