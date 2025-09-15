Los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' son evacuados de urgencia y en directo por un fuerte vendaval

Supervivientes: All Stars ha vivido uno de los momentos más angustiosos de esta segunda edición. El clima tropical de Honduras es conocido también por sus huracanes e inclemencias propias del Caribe. De ahí, que la organización del reality show tuviera que ordenar la evacuación urgente en plena emisión en directo en la gala de este 14 de septiembre.

Las condiciones meteorológicas están marcando también el devenir de esta edición All Stars. Realmente, ya se había anunciado que el programa de telerrealidad iba a realizar su segunda temporada con la llegada de los meses más duros en lo referente a huracanes y vendavales.

Aunque el programa está teniendo muy en cuenta los partes meteorológicos, eso no implica que haya imprevistos climáticos, como el sufrido este pasado domingo 14 de septiembre y que han ocurrido en plena emisión del debate que conduce Sandra Barneda.

Ha sido justo a la hora de comenzar con el Oráculo de Poseidón. En plena emisión, un vendaval obligaba a interrumpir la gala. Si bien, los espectadores están acostumbrados a que los concursantes sean evacuados de las playas, era la primera vez que sucedía en el oráculo.

Todo surgía cuando la audiencia y los aspirantes estaban pendientes de un vídeo que mostraba un conflicto entre Adara Molinero y Noel Bayarri. La gala enfocaba la reacción del extronista. En ese momento, pudo verse que varias ramas estaban cayendo y una de ellas se precipitó sobre Bayarri.

Laura Madrueño en una de las pruebas previas de 'Supervivientes': All Stars'. Mediaset

Eso provocaba la reacción temerosa del canario, el cual anunciaba que temía sufrir algún incidente. La organización no dudó en paralizar la emisión para que los participantes fuesen desalojados y trasladados a la Palapa.

“Se está produciendo ahora lo que acabáis de ver en imagen con Noel y es que se está produciendo un vendaval. Me están comunicando que, ahora mismo, vais a ser evacuados, para evitar cualquier riesgo. Vamos a conectar con vosotros en el lugar en el que seréis evacuados. Cerramos micrófonos”, expresaba Barneda desde plató.

Los participantes, asustados, apenas han esperado a que Barneda cortase la emisión e iniciaron la evacuación justo antes de que las cámaras cortasen, lo que ha permitido ver cómo iban levantándose de la bancada.

Un vendaval hace que tengamos que evacuar, la seguridad es lo primero 🙏🏻



🏝️ #ConexiónHondurasAllStars2

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/8sl7WEvRkJ — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 14, 2025

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la gala ha proseguido desde la Palapa. No obstante, podía verse que los participantes llevaban todavía el miedo en el cuerpo por lo vivido minutos antes.

“¡Qué susto, Sandra, qué tormenta! Esto es peor que los mosquitos”, compartía Fani Carbajo ya cuando la gala había retomado su emisión. “Ya sabéis que esta edición es muy complicada, lo que no me imaginaba es lo que estáis viviendo”, respondía la periodista desde plató.

La prueba de que All Stars no se está produciendo en las mismas condiciones climáticas que la edición de Supervivientes normal pudo verse en una de las pruebas, la Noria infernal, en la que Laura Madrueño aparecía ataviada con un chubasquero y paraguas.