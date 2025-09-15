Antonio Orozco (52 años), muy crítico con su carrera como cantante: "Tengo pesadillas con las canciones que he escrito"

Antonio Orozco, uno de los artistas más destacados de la música española, ha vendido más de 1.500.000 discos y ha acumulado múltiples discos de oro, platino y un diamante a lo largo de su carrera.

Sin embargo, a pesar de su éxito, el cantante de 52 años confiesa que la fama y la creatividad no siempre van de la mano de la tranquilidad.

"Tengo pesadillas con las canciones que he escrito", admitía ante los micrófonos de Los 40, donde reveló que, tras 25 años en la industria, las canciones que una vez dieron todo, también pueden convertirse en su peor pesadilla.

Y es que, tal y como señala, un éxito puede llevar a la presión de repetirlo, lo que genera una constante ansiedad creativa.

A pesar de esta presión, el de Barcelona subraya que su motivación principal no es otra que conectar con su público.

"No hago canciones para cantármelas a mí mismo. Las hago porque necesito que a la gente les encanten para poder seguir adelante con una vida digna y pagar las facturas", explicó.

El artista también reflexionó sobre su evolución personal y profesional. "Hay que aceptar muchas cosas. Primero, que tengo 52 años. Las canciones que más han pegado a lo largo de mi carrera han sido por la vida", comentó.

A pesar de los desafíos, Orozco ha continuado cosechando éxitos. En abril de este 2025 lanzó el sencillo El tiempo no es oro, que rápidamente se ha convertido en un éxito en las listas de reproducción.

En su vida personal, el catalán ha experimentado una auténtica transformación. Tras enfrentar problemas de autoestima y salud relacionados con su peso, el cantante decidió buscar ayuda profesional.

"No podía hacer los conciertos bien, me sentía triste, no tenía vida social". De aquella etapa le quedó una frase: "En este país o vas a la moda o vas al psicólogo".

Gracias a su dedicación, perdió 23 kilos en 12 meses. "Pesaba 127 kilos... La primera decisión que tomé fue hablar con un médico", admitió. Ese médico le lanzó un aviso contundente. "Te pueden pasar cinco cosas... y ninguna te va a gustar".

"Yo nunca había estado en terapia... y ahora creo que es la mejor decisión de mi vida", confesaba durante una de sus últimas entrevistas.

Con una carrera que ha resistido la prueba del tiempo y una renovada imagen tanto física como mental, Orozco continúa demostrando que la evolución y autenticidad son claves en su éxito.