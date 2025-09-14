El productor de 'Operación Triunfo' da la cara por los concursantes ante las críticas: "Ladran, luego cabalgamos"

A tan solo un día de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición de Operación Triunfo, el creador del programa ha tenido que salir a dar la cara por los nuevos concursantes que iniciarán su aventura este lunes, 15 de septiembre.

Desde que se hizo público el casting final el pasado viernes, en el que se mostraban a los 18 últimos aspirantes que participarán en la gala 0, han sido víctimas de críticas por parte de los internautas en redes sociales. Si no por quién puede tener más papeletas de quedarse fuera de la academia en el último momento, por las últimas interacciones en X (Twitter) o TikTok.

Y es que no solo han recibido comentarios hirientes los triunfitos, también el propio Tinet Rubira, al que le han dedicado mensajes fuera de tono y homófobos: "No hay heteros que canten bien. Se te ve mucho el plumero...como con Juanjo y Martín. Das asco". Con ánimo de mostrar a qué se atienen cada temporada, el director de Gestmusic ha respondido al tuit.

"Y aún no hemos empezado las galas. La que nos espera. Ladran, luego cabalgamos", ha manifestado Rubira ante los numerosos ataques recibidos. Un comentario con el que muestra el hartazgo al tener que soportar este tipo de actitudes.

No es la primera vez que se tiene que enfrentar a las críticas. Hace tan solo un par de meses se vio envuelto en una polémica por su opinión respecto a Naiara, concursante de OT 2023. El ejecutivo confesó que no le gustaba el rumbo que había tomado en su carrera porque no lucía todo su potencial de voz.

Y aún no hemos empezado las galas! La que nos espera! #OT2025 Ladran luego cabalgamos! pic.twitter.com/9RbTvNi6S4 — Tinet Rubira (@tinetr) September 14, 2025

'OT 2025'

Una de las grandes novedades es el uso de las redes sociales. Operación Triunfo ha llegado a un acuerdo con TikTok para crear un apartado exclusivo de contenido de los concursantes, igual que en la anterior edición.

Sin embargo, esta vez van más allá. Cada viernes, los triunfitos tendrán acceso a vídeos en la plataforma, para estar al corriente de lo que sucede en el exterior. Eso sí, será contenido filtrado por el equipo del programa para no recibir más información de la necesaria.

También vuelve el chat, una de las peticiones más repetidas por parte de la audiencia. Ahí podrán tener un feedback por parte del público para saber si su concurso está gustando a los espectadores.