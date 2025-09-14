María Eugenia Yagüe confiesa su enemistad con Bárbara Rey y la vedette le responde: "Pensaba que iba a decirme algo horrible"

Bárbara Rey fue una de las grandes protagonistas de la noche del sábado en Bailando con las estrellas. La vedette sorprendió con la actuación junto a su compañero Abel Gil, en la que interpretaron un pasodoble al ritmo de Todos me miran, de Gloria Trevi. En Fiesta se han hecho eco de la primera gala del programa, destacando las declaraciones sobre su vida privada.

"Se han dicho cosas muy duras de mí y no me gusta hablar de él, pero el primero ha sido mi hijo. Tenía que haber sido la peor madre del mundo, que no lo he sido. Les saqué de un padre alcohólico y drogadicto, y lo hice lo mejor que pude", confesó en el concurso. Y añadió: "De una madre nunca se puede hablar así".

"Qué campeona. He hablado con ella hace cinco minutos y la emoción de dura desde anoche. Para ella, esto es mucho más que un programa", ha desvelado Almudena del Pozo.

Amor Romeira ha apuntado que más allá del término artístico, "esa Bárbara que se sienta sin tabúes, también me gusta". "Me encantan todas sus etapas", insistía. Una afirmación con la que no ha estado de acuerdo María Eugenia Yagüe, que conoce a la concursante desde hace muchos años.

"Ayer la vi en su salsa. No me gusta que hable de cosas que ha vivido, de tipo personal y lo que cuenta del Rey. Todo eso no me gusta, se lo podía haber callado, pero tiene todo el derecho del mundo a contarlo", sostiene la periodista.

Colaboradores de 'Fiesta'. Telecinco

Y ha explicado los motivos por los que no considera oportuno que hable del emérito: "No me gusta por lo que dice, porque de ese señor se pueden decir muchas cosas, pero en la balanza es positivo por lo que nos ha dado a España. Ella lo habrá hecho por algo, porque personalmente lo ha pasado muy mal y hay que tenerlo en cuenta".

"Cuando la trataba, tenía mucho sentido del humor, era muy divertida, muy ingeniosa. Ahora no nos llevamos bien", ha revelado. Ha sido entonces cuando Emma García ha tratado de conocer los motivos de la disputa: "¿Por qué? A mí me das tres titulares y ya".

"No me acuerdo", ha dicho la colaboradora intentando salir del paso. "Se enfadó ella conmigo, porque dije que me daba pena que Ángel Cristo hubiera muerto solo y en una caravana cochambrosa. Me montó un pollo, pero no se lo tengo en cuenta", ha explicado. De repente, Amor ha saltado diciendo que tenía un mensaje de Bárbara para María Eugenia.

"Un día os contaré por qué fue el enfado. Quiero que sepas que siempre he tenido un gran aprecio y recuerdo muchos momentos buenos con ella. Del Rey ha hablado todo el mundo antes que yo", compartía la vedette. "Pensaba que iba a decirme algo horrible", manifestaba la tertuliana de Fiesta.