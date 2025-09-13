Manu Sánchez (56), no se corta y confiesa su realidad como periodista: “Cuesta mucho recordarlo, pero...”

Si hay un rostro que forma parte de la memoria de los espectadores de Antena 3, ese es el de Manu Sánchez.

A sus 56 años, el periodista murciano es uno de los presentadores más queridos de la cadena y una referencia indiscutible de los informativos matinales.

Lleva más de tres décadas en el grupo audiovisual y, sin embargo, no pierde la ilusión ni la serenidad al hablar de su profesión.

Sánchez comenzó a trabajar en los medios siendo apenas un adolescente. Con 17 años ya hacía sus primeros pinitos en COPE-Alicante durante los veranos.

Poco después, en 1989, se presentó a las pruebas de Antena 3, el mismo año en que la cadena arrancaba sus primeras emisiones. Desde entonces no se ha movido de la casa.

Durante años fue la cara del periodismo deportivo en la cadena, pero su carrera ha evolucionado mucho más allá.

Hoy es el responsable de despertar a los espectadores con la primera edición de Noticias de la Mañana. Y aunque su experiencia le avala, él mismo reconoce que no todo ha sido un camino fácil.

"Me gusta mucho la historia y me encantaba situarme en los momentos históricos y quizás por eso me dediqué al periodismo con la intención de estar en esos lugares y contar lo que pasa", confesaba recientemente en una entrevista en Antena 3.

En la conversación, aprovechando el regreso a la rutina tras el verano, Sánchez recordó cómo vivía la vuelta al cole en su infancia.

Lo hizo con la misma sinceridad con la que se dirige cada día a los espectadores. "Era muy buen estudiante en el colegio, luego llegó la universidad y perdí un poco el oremus", decía.

Eso sí, no oculta que lo pasaba mal en esas primeras jornadas de septiembre. "Me daba como cosilla no saber con quién me iba a encontrar, qué nuevo compañero o amigo iba a tener y cómo además iba a ser aceptado".

Un sentimiento que, según admite, todavía le acompaña. "Cuesta mucho recordarlo, pero yo creo que lo afrontaba con muchos nervios y mucha timidez".

El periodista asegura que la vuelta al plató, tras las vacaciones, guarda más similitudes de las que uno podría imaginar con aquella época escolar.

"Más o menos igual que cuando era un niño: con nervios, estrés, menos timidez y con muchas ganas de contar lo que pasa para que la gente comience el día lo mejor informado posible", explicaba.

Con ese mismo espíritu encara cada madrugada, levantándose antes que la mayoría para dar forma al informativo que muchos españoles ven antes de salir de casa.

"Nos espera de todo porque las noticias siempre está todo, está la vida. Y como empieza la vida es lo que queremos contar cada día en las noticias de la mañana pegándonos un madrugón que ni les cuento", confiesa.