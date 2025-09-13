'Futuro imperfecto', la gran baza de TVE para competir contra 'SV All Stars': Buenafuente regresa con la segunda temporada

El regreso de Andreu Buenafuente a Televisión Española con la segunda temporada de Futuro imperfecto ya tiene fecha y hora confirmadas. El veterano presentador volverá a ponerse al frente del formato el próximo jueves, 18 de septiembre, en horario de máxima audiencia. Su vuelta se produce tras semanas de rumores sobre una posible demora.

El programa regresa en medio de una franja horaria que no deja de estar disputada. El pasado jueves, TVE volvió a liderar gracias a la emisión de la película The Equalizer 3 (15,4%), que logró imponerse a la segunda edición de Supervivientes All Stars (15,3%). En el nuevo escenario, Futuro imperfecto competirá directamente con el reality más fuerte de Telecinco.

La segunda entrega de Buenafuente llegará después de la emisión de La Revuelta. Una estrategia que ya resultó favorecedora durante la primera temporada. Logró consolidarse como uno de los grandes aciertos de La 1, alcanzando una media de audiencia del 11,7% de cuota, una cifra superior a la habitual en la cadena y que avaló su renovación.

Así lo ha confirmado la Corporación este sábado. Lo ha hecho a través de una promo en la que aparece Buenafuente junto a David Martos, codirector del formato. Siguiendo el tono irónico que emplean en el plató, han lanzado un vídeo en el que la conversación se podía referir a dos cosas: el estreno de Futuro Imperfecto o unas obras.

La producción de El Terrat desembarca en una de las semanas más relevantes para la programación de la televisión pública, reafirmando la apuesta de RTVE por los contenidos de humor. Junto al regreso de Buenafuente los jueves, destaca el lanzamiento de la nueva temporada de Late Xou, el espacio nocturno presentado por Marc Giró, que estrena sus nuevas entregas cada martes.

TVE ha incrementado notablemente la inversión en la segunda temporada de sus principales apuestas de entretenimiento nocturno. Para Futuro imperfecto, el contrato de producción firmado con El Terrat asciende a 6.524.838 euros, más del doble que en su primera tanda, mientras que en el caso de Late Xou, la cifra para la temporada actual es de 3.528.022 euros.

Así, tanto Futuro imperfecto como Late Xou se consolidan como dos de las producciones de mayor inversión en la estrategia renovada de la televisión pública española para la nueva temporada.