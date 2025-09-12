Pepa Bueno responde a Mariló Montero tras tildarla de "sanchista": "El trabajo de los periodistas es público y se ve"

El nombre de Mariló Montero ha vuelto a salir a relucir en otra entrega de La Revuelta, esta vez con motivo de la visita de Pepa Bueno. La invitada fue nombrada hace tan solo unos días, cuando la colaboradora de Espejo Público acusó a RTVE de falta de independencia ideológica e incluyó a la presentadora de informativos en el mismo saco.

Aunque Bueno acudía al programa con intención de contar cómo se había fraguado su vuelta a la cadena pública después de trece años, David Broncano decidió empezar la conversación con un recuerdo de la entrevista a Montero. Y lo hizo gracias a la ovación que el público le dedicó a la protagonista de la noche: "El público el otro día que se habló de ti...".

"No he visto esa entrevista", aseguró Pepa. Ha sido entonces cuando el presentador de La 1 le ha contado lo que se dijo de ella el pasado martes, 9 de septiembre: "Dijo que toda la programación de TVE está escorada a posiciones de izquierdas, entre otras, en el Telediario. Comentó que eras buena periodista, pero muy 'sanchista'".

"¿Y qué hacemos? ¿Vamos a pasarnos la vida tratando de defendernos de las etiquetas que nos ponen los demás?", respondía. Pepa Bueno ha continuado respondiendo a esa declaración: "En este trabajo nuestro hay una ventaja enorme: es público y se ve. El de todos, el tuyo, el de quien te critica, y el público es muy inteligente".

Pepa Bueno: «Hay gente empeñada en decir que no existe la realidad. Si rompemos el consenso sobre la realidad, ¿de qué vamos a hablar?” #LaRevuelta pic.twitter.com/mSVspTNrAa — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 11, 2025

"Si te has molestado en ver la entrevista que le hice yo al presidente del Gobierno la semana pasada, eso es lo que tienes que juzgar. Todo el mundo tiene mirada sobre el mundo y una ideología, y lo normal es que no te la amputen para trabajar, lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo", sostuvo Bueno.

Y añadió: "Hay que ser honrado. La realidad existe, pero hay mucha gente empeñada en decir que no existe la realidad. El trabajo de los periodistas consiste en acercarse con honestidad a la realidad, con un protocolo de trabajo y contárselo a la gente".

Pepa Bueno y David Broncano en 'La Revuelta'. RTVE

"Lo que tú piensas sobre la realidad lo dejas atrás cuando estás en el trabajo, cuando estás en el terreno, cuando te llegan las noticias”, sentenció la presentadora.