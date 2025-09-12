Se desata la guerra en 'Supervivientes All Stars' entre Gloria Camila e Iván González: "Me duele que diga eso"

El ambiente de la Palapa se volvió tenso durante la gala de este jueves por un nuevo enfrentamiento entre Gloria Camila e Iván González. Aunque no se suelen poner de acuerdo en la mayoría de ocasiones, esta vez han coincidido en que para uno, el otro es el peor superviviente y viceversa. Unas declaraciones que han desatado la polémica en la entrega en directo.

Los concursantes pudieron ver un vídeo de las tensiones en Playa Caos, donde la convivencia volvió a crisparse entre la "pareja". En las imágenes, la hija de Ortega Cano confesaba: "Es con el que más movidas tengo,en la convivencia me dificultas un poquito la paz que tengo a veces. Y por la pesca".

Iván, por su parte, no dudaba en responder con dureza: "Para mí es la peor superviviente". El enfrentamiento fue subiendo de tono y Gloria lanzó un nuevo dardo a su rival: "Su odio hacia mí va a seguir hasta el final del concurso. Si voy a ser tu punto fácil para no mojarte, olvídate de eso", llegando a llamarle "cobarde".

En el directo, Gloria Camila insistía en que su compañero era "el que menos aportaba al grupo", a lo que Iván replicaba que "eso lo piensas tú nada más porque tienes un pique personal". Ella, sin embargo, justificaba su postura: "Tenía que mojarme, con el resto estoy bien y me hacen la convivencia más amena".

González no dudó en responder: "¿Yo no te hago la convivencia más amena?". Gloria fue contundente al explicar su percepción: "Siento que todo el rato estás con un tira y afloja conmigo, no sé con qué ánimo te despiertas".

Los supervivientes en la Palapa. Telecinco

"Hay momentos en los que me cae bien y pienso que no es mal chico, pero otras veces vuelve a tirarla y mantiene ese odio hacia mí. No termino de entenderle", admitía Gloria Camila. Iván, por su parte, respondía asegurando: "En mi cuore no hay espacio para el odio".

El concursante defendía su implicación en el realito: "Yo me estoy matando", dijo, y reconoció sentirse herido por las palabras de su compañera: "Me duele que diga eso", al referirse a él como "el peor".

Ante la tensión, Jorge Javier Vázquez lanzó una pregunta inesperada: "¿No será que todavía hay algo entre vosotros?", recordando el romance que ambos vivieron en el pasado. Gloria fue clara al responder: "En su momento no pasó porque yo decidí no seguir". Sin embargo, Iván no tardó en replicar con reproche: "Si no te contesté los mensajes y lo contaste en la preconvivencia".

"Yo estoy muy bien con mi vida amorosa, Iván por su lado y yo por el mío", concluía ella. "Sí, pero no te inventes cosas, yo empecé con otra persona. No te contesté y apareciste en la puerta de mi casa".