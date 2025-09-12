Canal Sur apuesta un año más por la defensa de los animales: 'Patas Arriba' regresa con una tercera temporada

Septiembre no solo trae la vuelta al cole y la rutina, sino también el regreso del programa de televisión que ha dejado huella en el corazón de los espectadores. Patas Arriba vuelve a Canal Sur este sábado, 13 de septiembre a las 11:30 horas, para seguir mostrando la cara más social, comprometida y sensible de nuestros animales de compañía.

Desde septiembre de 2023, la televisión pública de Andalucía apuesta por este espacio pionero en el panorama audiovisual español, que retrata la nueva forma en que la sociedad percibe a los animales. Por primera vez, los humanos rinden homenaje a sus peludos, convirtiendo un programa de televisión en un vehículo de concienciación, sensibilización y educación sobre el bienestar animal.

Presentado por Mar Vega y producido por Lapa Creativa, es el primer formato en España que trata el vínculo humano-animal desde una perspectiva social y emocional, visibilizando cada sábado distintas historias de superación, terapia y resiliencia a través de los animales y promoviendo el respeto y el compromiso con su bienestar.

Con una cabecera renovada bajo un tema musical del rapero Cristian Tekila, Patas Arriba mantiene su esencia: informar, concienciar y entretener a través de testimonios reales y emotivos que conectan con la audiencia, presentando casos de personas cuyas vidas han cambiado gracias a sus compañeros de vida y poniendo en valor el trabajo de las protectoras de animales.

Desde niños con autismo que han encontrado apoyo en perros de terapia hasta adultos que han superado enfermedades gracias a la compañía de un animal, cada historia es un testimonio de amor incondicional.

'Patas Arriba'. Canal Sur

Abordando temáticas que rara vez se han tratado en televisión, como el duelo por una mascota, el papel de los animales en la salud mental o su influencia en la educación y en la lucha contra el bullying, Patas Arriba derriba los clichés de los programas de televisión de animales.

Asimismo, el formato demuestra el valor del servicio público de Canal Sur, poniendo el foco en los habitantes de la comunidad autónoma, sus historias, y ofreciendo un contenido que no solo informa, sino que también educa y transforma.

Lapa Creativa, una productora comprometida

En una redacción pet friendly, más de una decena de profesionales con amplia experiencia en el mundo de la comunicación y la televisión dan vida a Patas Arriba en Lapa Creativa. Un equipo capitaneado por los productores ejecutivos Nacho Lagos y Pablo Antón, comprometido con la mejora social y en crear programas de televisión que no solo entretienen, sino que también iluminan y educan a los espectadores.

Mar Vega en 'Patas Arriba'. Canal Sur

Además de Patas Arriba, la productora también ha estado al frente del primer documental del musical Gypsy de Antonio Banderas, el ciclo de conferencias Imbatibles de Fernando Díaz de la Guardia y ha coproducido la serie documental Desafío Ártico, merecedor de un Premio Iris.