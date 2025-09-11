Yurena se rompe en ‘El Hormiguero’ al recordar el bolsazo de su madre a Arlequín: “No se respeta que esté muerta”

La cantante Yurena fue la invitada de este jueves en El Hormiguero, ocupando el hueco que inicialmente estaba previsto para Pedri y Ferrán Torres. Se trataba su primera visita al formato, y fue recibida al son de su tema más popular con diferencia: No cambié, que grabó originalmente a dúo con Leonardo Dantés.

Aunque el público coreaba el tema, Pablo Motos hacía una aclaración: “El No cambié no te gusta mucho”. “No voy a empelar una palabra que es muy fea, pero diré lo detesto. Es más suave que la que iba a utilizar”, reconocía la artista vasca.

En el plató estaba Jorge Salvador, productor de El Hormiguero y antaño miembro del equipo de Crónicas Marcianas, y quiso hacer justicia sobre el tema: destacó cómo él recibía la revista Billboard, y una semana el disco que incluía No cambié fue número 1 del mundo en ventas de maxisingles, “por encima de Madonna”.

“Me trae muy malos recuerdos”, siguió diciendo sobre No cambié. “La que me trae a buenos recuerdos es A por ti, que fue extraída de mi primer álbum que lo saqué en 1993”, admitió. Sobre No cambié, sin decir nombres, destacó que hubo polémicas con “seres, que no merecen llamarse gente”, que se sentaba en los platós y por dinero eran “capaces de todo”. “Esa canción me trae tantos malos recuerdos y no la soporto”, insistió.

Yurena dará un recital en el Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 27 de marzo, y aseguró que sí cantará No cambié. Pero no lo hará con los arreglos que la conocimos, sino en una nueva mezcla de aire dance. “Se hará un repaso por toda mi carrera musical, que comenzó hace 35 años, varias etapas. Y también habrá sorpresas”, apuntaba, sin querer desvelar cuáles.

Yurena con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

La conversación se puso intensa cuando Yurena narró sus intentos de suicidio, hasta en dos ocasiones, en el año 2006. Aseguró que entonces no podía más, y pensó acabar con todo, con una ingesta de medicamentos, pero salió adelante. Incluso mandó un mensaje a personas que tengan pensamientos autolíticos en la actualidad: “Por nada del mundo y por nadie por más oscura que se vea la vida, nada ni nadie merece la pena de quitarse la vida. Por favor, nunca”.

Más adelante, Pablo Motos también le preguntó por su madre, y Yurena relató: “Mi madre me defendía siempre, y ese fue su error. Era una madraza, como tantísimas, que renunció a todo y sacrificó su vida por estar conmigo, por apoyarme, y ese fue su error”.

“Hubo un episodio que no sé si es cierto o no, el del bolso con el ladrillo”, le preguntó Pablo. “Mi madre alza el bolso contra un ser que era un criminal, que ni os imagináis las cosas que me hizo”, narró la cantante, en referencia a Arlequín. “El ser este tan despreciable, inhumano, carnívoro, estaba con un ramo de flores. Con lo que me había hecho, que fueron cosas aberrantes, cómo iba a reaccionar una madre. Allí, acosando”, siguió contando.

Según su relato, su madre, Margarita Seisdedos, hizo “lo que le vino a la cabeza, como una madraza protectora”, que fue “alzar el bolso, para librarnos de él”. “Lo que llamó la atención no fue el bolsazo”, apuntó Motos. “El invento de lo que se supone que había dentro”, puntualizó la cantante. “Dentro se supone que había un ladrillo”, terminó por reconocer Pablo Motos, que soltó una pequeña risa, y también el público.

Yurena en ‘El Hormiguero’.

“No os riáis. Sufrimos mucho por esto”, pidió Yurena. “A mi madre, que era puro amor, con un corazón de oro, se la vendió de esa forma, una persona que iba pegando a todo el mundo un supuesto ladrillo”. Yurena preguntó si alguien vio ese ladrillo, algo que todo el mundo negó. “No se ha podido demostrar, porque jamás existió. Y lo que más me duele es que haya gente que lo siga diciendo en medios de comunicación. No se respeta que esté muerta”.

Más allá de su música, Yurena también habló de la serie Superestar, de Netflix, creada por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis. La invitada catalogó la producción como una “obra de arte”, pero admitió que hubo “dos o tres puntos que habría quitado”.

No quedó tan contenta con Sigo siendo la misma, el documental sobre el fenómeno del Tamarismo de la misma plataforma, pues allí “me abrí en canal y lo conté absolutamente todo. Y al ver el documental, como mes y medio antes, me quedé atónita, digamos decepcionada. Porque muchas cosas importantes” que no vieron la luz.