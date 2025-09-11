Megan Montaner y el reto de "no repetirse" en la nueva temporada de 'La caza. Irati': "Ir a trabajar es mi puñetera terapia"
BLUPER charla con la protagonista de la serie que se encuentra ya disponible en Movistar Plus+.
Megan Montaner vuelve a encarnar el personaje de Sara en la cuarta temporada de La caza. Irati, una serie llena de misterio y elementos con aparentes pinceladas mitológicas, que se adentra en una historia de investigación. A lo largo de ocho capítulos, que transcurren en la selva de Irati, la actriz ha enfrentado un nuevo reto: no repetirse.
"Me ha llevado a lugares que antes no había experimentado y que me ha hecho descubrir cosas nuevas de Sara", confiesa Montaner en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba BLUPER. Además, la intérprete se muestra muy apegada a su papel, ya que "me cambió mucho personalmente y profesionalmente".
Años después de emitirse en TVE, La caza saltó a Netflix, plataforma en la que tuvo una segunda vida. "Despegó de una manera muy distinta, se extendió", afirma. Y, pese a que en un principio no tenían intención de renovar por una cuarta tanda, siguió adelante gracias a la firmeza de Movistar Plus+, que confió en el proyecto de DLO Producciones.
Ahora, los actores se han quedado con un buen sabor de boca y con ganas de repetir la experiencia de nuevo. "Siempre echamos de menos a los personajes y volver siempre es alegría", comparte la protagonista de la ficción.
Cuando te llega la propuesta para una cuarta temporada, ¿aceptaste de inmediato?
Ni me lo pensé. Estamos muy a gusto cuando estamos trabajando con José Manuel, con Rafa Montesinos, con Javier Currido. Al final, son unos directores que son personas maravillosas, que lo hacen súper fácil y cuando estás en el rodaje, te lo estás pasando bien. Eso es lo que más prima. Desde luego que haya una buena historia, porque para eso es tu evolución como actor.
Ese clima es el que también te hace decir si vas a volver otra vez a realizarlo o no. Porque, si no, hubiera sido una mierda. Y dices: 'Ya no me apetece estar ahí por mucho que sea una buena historia porque lo voy a pasar mal'. Pero, en este caso, con ellos no sé cuántas temporadas pueden salir, pero por ahora firmo.
Con esta temporada se inicia un nuevo ciclo. ¿En qué sientes que ha evolucionado La caza?
Es más ambiciosa. No sé del presupuesto que estaremos hablando, pero está claro que ha habido hasta más 'juguetitos' y más cosas para poder realizar otros planos.
Sí que creo que se ha notado en cuanto también al tiempo que hemos tenido. Ha sido mayor el de ahora que el de las temporadas anteriores.
¿Por qué crees que el thriller está de moda?
Ahora mismo estoy muy fuera de todo lo que se está emitiendo, pero en La caza yo creo que es por los giros de guion que da Agustín todo el rato.
"Irme a lo más profundo para intentar aceptar la pérdida me ha llevado a lugares que antes no había experimentado"
¿Qué es lo que más te llama la atención de tu personaje en La caza. Irati?
A mí me gusta que Sara es súper valiente y que Megan nunca se atrevería, ni de lejos, a hacer todo lo que hace esa mujer. Me escondería debajo de una sábana y no salgo. No voy a ir fuera a ver al bosque lo que hay.
Sara arranca desde un lugar bastante relajado porque ha querido desvincularse de estar metida en buenas investigaciones. Ella es psicóloga e intenta que no le afecte nada a un nivel como antes. Pero el viaje que me ha hecho hacer Agustín, de irme a lo más profundo para intentar aceptar la pérdida, me ha llevado a lugares que antes no había experimentado y que me ha hecho descubrir cosas nuevas también de Sara.
¿Cuál es tu reto interpretando a Sara?
El miedo a no repetirme, a tener que buscar cosas dentro de ti que consigan sorprender al espectador. Creo que de alguna manera Agustín es lo suficientemente inteligente como para haber hecho que eso suceda en cuatro temporadas, que al final me parece dificilísimo sorprender al espectador cuando estás haciendo tantas temporadas sobre una serie.
Has confesado que tu personaje siempre está sufriendo. ¿Te gustaría cambiar ese papel?
Me he acostumbrado. Yo ya empecé en un drama absoluto y cuando estaba en Puente Viejo me pasaba 14 horas llorando todos los días. Tenía los ojos inyectados en sangre. No me cuesta ya y me ayuda mucho a mí como persona a exteriorizar todos mis males.
Me ayuda muchísimo. Es mi puñetera terapia. Yo voy a trabajar y de repente tengo estos momentos de desencajarme, en mi vida real no lo hago. Ahí es el momento de abrirme el canal. He aprendido a cogerle el gusto al sufrimiento.
"Cuando 'La caza' llegó a Netflix despegó de una manera muy distinta, se extendió"
La serie ha tenido una segunda vida en Netflix, ¿habéis notado más repercusión?
Sí, en el cara a cara cuando vas por la calle y de repente te dicen: cómo me ha gustado La caza. Cuando llegó a Netflix despegó de una manera muy distinta, se extendió.
Uno de los elementos más importantes de la serie es el entorno, ¿qué lugar elegirías para una quinta temporada?
Me iría a Galicia.
¿Te quedas con ganas de una quinta temporada?
Siempre que nos cuiden y que hagan buenas historias, claro que tenemos ganas de volver siempre a una nueva temporada. Siempre echamos de menos a los personajes y volver siempre es alegría, celebración.