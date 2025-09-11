Irlanda amenaza con retirarse del próximo Festival de Eurovisión 2026 si Israel continúa participando

Irlanda podría quedarse fuera del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si Israel participa en la cita musical más grande de Europa. Así lo anunció este jueves la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ, que calificó la presencia israelí de "inconcebible" en el contexto actual de violencia en Gaza.

La cadena informó que su decisión final dependerá de la respuesta de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), responsable del certamen. Según RTÉ, sumarse al concurso bajo esas condiciones resultaría contrario a sus principios por el "continuo y deplorable número de víctimas en Gaza".

En un comunicado, RTÉ recordó que en julio, durante la Asamblea General de la EBU, varios miembros ya habían expresado sus inquietudes respecto a Israel. La emisora agradeció la apertura de un “extenso proceso de consulta” posterior y destacó que se permitió a los países retirarse sin sanciones hasta diciembre, cuando expire el plazo definitivo para confirmar la participación.

La televisión irlandesa también se mostró "profundamente preocupada" por lo que describió como el "asesinato selectivo de periodistas en Gaza", así como por la falta de acceso de la prensa internacional al territorio y la situación de los rehenes que siguen allí.

Martin Green, director del Festival de Eurovisión, reconoció esta semana las "profundas preocupaciones" generadas por el conflicto en Oriente Medio. Subrayó que la EBU continúa en proceso de diálogo con sus miembros, con el objetivo de manejar la situación y equilibrar la dimensión cultural del festival con la tensión geopolítica.

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión 2024. UER

Green recordó que las televisiones nacionales tienen tiempo hasta mediados de diciembre para confirmar su participación. "Depende de cada miembro decidir si quiere participar en el festival, y respetaremos cualquier decisión", señaló en declaraciones a la agencia EFE.

Irlanda no es el único país que plantea un boicot. Según fuentes cercanas a la organización, naciones como Eslovenia, España e Islandia estudian seriamente abandonar la edición de 2026 si Israel figura en la lista definitiva de concursantes. La participación polémica del país ha provocado protestas en ediciones anteriores y ha abierto un debate que la organización aún no ha logrado cerrar.

La 70.ª edición del certamen tendrá lugar en Viena, Austria, con la gran final fijada para el 16 de mayo. Irlanda, que comparte con Suecia el récord de siete victorias, aún no ha definido si estará presente en esta edición. En 2025 envió a la artista Emmy con la canción Laika Party, aunque no logró alcanzar la final.

El futuro de la delegación irlandesa en Eurovisión sigue así en el aire, a la espera de una decisión colectiva de la EBU que podría marcar uno de los momentos más tensos en la historia reciente del Festival.