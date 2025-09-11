David Broncano rompe una lanza a favor de Mariló Montero tras la polémica: "Ayer aquí se habló educadamente"

La visita de Mariló Montero al programa de David Broncano revolucionó a los espectadores por su discurso sobre la supuesta falta de independencia de TVE y la defensa de la tauromaquia. Tanto así, que un día después, el público de La Revuelta seguía teniendo presente sus palabras y decidieron bromear usando al presentador de excusa.

Ya en el inicio del programa, con la entrada del conductor de La 1, se podían escuchar gritos alentadores desde las butacas del teatro. "Pelo paja y torero me llaman hoy, es increíble", expresó entre risas.

En el habitual debate entre el conductor de La 1 y los colaboradores fijos, Ricardo Castella y Grison, sobre las audiencias del formato frente a El Hormiguero, Broncano apuntó: "Hoy sí que tengo razón, mira los números si quieres". "No, no, no. Lo he visto esta mañana, salen ellos diciéndolo", contradijo el cantante.

"En público total, en espectadores totales cuatro millones y medio nosotros", afirmó el rostro de Televisión Española. Fue entonces cuando su compañero decidió mostrar lo que el espacio de Pablo Motos publicó en redes sociales, donde quedaban registradas sus audiencias.

En la imagen aparecía Nacho Cano, que visitó Antena 3. "Nacho Cano y tú, primos hermanos", bromeó Grison. "La verdad que sí, a los dos nos persigue el Gobierno", dijo David siguiendo el juego.

Volviendo a recalcar los datos, repetía: "4.400.000 nosotros y 4.200.000 ellos. Quiero agradecerlo". Y añadía: "Lo digo porque va a durar una semana". "¿Sabes qué paso? Se confundió la gente".

Ni en el multiverso más retorcido habría imaginado hace unos años que Broncano acabaría comiendo junto a Mariló Montero, Ana Rosa Quintana y Susana Griso. #LaRevuelta pic.twitter.com/rFNsiIGAcp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 10, 2025

Los espectadores presentes en la grabación de la entrega del miércoles consideraron que era el momento idóneo para continuar con los vítores del inicio y empezaron a entonar al unísono: "¡Torero, torero!". El presentador de La Revuelta se dejó llevar por el ambiente festivo e irónico del teatro y realizó el mítico gesto de "pase de torero".

En referencia a la charla con la periodista, confesó: "Quiero agradecer a Mariló Montero porque ayer se dijeron aquí unas cosas y se habló educadamente. Gracias a eso, entre otras cosas, pudimos ser el programa más visto del día".

Durante la entrevista del martes, 9 de septiembre, Broncano realizó una petición a la colaboradora de televisión: "He visto un corte de Espejo público. Ha ido Mariló allí y le ha dicho a Susanna Griso que estaba invitada a una cena con Ana Rosa y conmigo, y ella ha mirado al horizonte y ha dicho 'okay'. Solo falta Ana Rosa por decir si quiere venir a la cena o no, ya veremos".