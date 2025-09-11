Belén Esteban puede ir a tu casa a hacerte la cena: la última locura del programa ‘No somos nadie’

La cocina fue un enclave fundamental de Ni que fuéramos Shhh. Allí Belén Esteban demostró su mano entre fogones, María Patiño dejó claro que elaborar platos no es lo suyo, y, en general, fue un divertido marco para todo tipo de situaciones hilarantes.

Ahora, en No somos nadie, el programa quiere recuperar ese filón gastronómico, y en la entrega de este 11 de septiembre han anunciado que Belén Esteban volvería a cocinar. Pero la situación será muy diferente: no lo haría en el plató, sino en casa de algún espectador.

En el programa se estaba hablando de Anabel Pantoja cuando María Patiño hizo una interrupción: “Vas a cocinar... Belén va a cocinar”. “¿En dónde? Porque aquí no veo nada para cocinar. ¿Qué hago, leña?”, preguntó la ahora conocida como La Patrona.

David Valldeperas, el director del formato, entraba para aclarar dónde cocinaría la antaño propietaria de la marca Los sabores de la Esteban: “En una casa particular”. “No, negativo. SOS”, respondía Belén ante semejante propuesta.

María Patiño intentaba animar a su compañera, explicándole que, al cocinar en la casa de alguien, y no en el plató, tendría todo el menaje que necesitase. “¿Cómo voy a meterme en una cocina que no conozco a la gente ni nada?”, se preguntaba Belén.

Valldeperas volvió a aclarar: Belén cocinaría en casa de alguien “porque nos han escrito. Y en lugar de cocinar en el plató, le vas a cocinar la cena a algunas personas”. “¿Es numerosa la familia?”, lanzaba Patiño, a la que aclaraban que no, que en esta ocasión sería para una chica soltera.

“¡Qué fácil!”, exclamaban, intentando quitar mérito al trabajo de Belén. “De aquí todos vosotros. Cada semana uno, desfilando. María haciendo postres, Matamoros hace muy buenos los huevos fritos con morcilla”, proponía la antaño conocida como princesa del pueblo. “Eres tú la que mejor cocina”, le valoraba el director entonces.

María Patiño confesaba que le haría ilusión ver a Belén Esteban cocinando para una familia numerosa, “con siete u ocho hijos, que no es habitual hoy en día”. Tras hacer más preguntas sobre la misión, aclararon a Belén que cocinaría un plato a su elección, y que no tendría que preocuparse por los ingredientes.

Y, antes de cambiar a otros temas, el programa expuso en un rótulo que, a partir de ahora, “La Patrona irá por las casas particulares cocinando para todos los españoles. ¿Conseguirá terminar la receta?”.