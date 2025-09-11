Audiencias TV | 'El Hormiguero' (16%) resiste al pulso de 'La Revuelta' (14,8%) y a los movimientos de Telecinco

El duelo entre Pablo Motos y David Broncano se mantiene en su punto más álgido. El Hormiguero y La Revuelta han iniciado su primera semana de competencia en el access prime time con cifras muy similares, quedándose a poco más de un punto de distancia.

La visita de los coaches de La Voz (Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra) le dio de nuevo la victoria al programa de Antena 3, según informan las consultoras de audiencias Dos30', Barlovento Comunicación. El Hormiguero fue la emisión más vista del día al liderar su franja de emisión con un 16% de share y 1.795.000 espectadores de media.

La Revuelta también lideró su tramo la noche del miércoles en la primera semana de estreno con un 14,8% y 1.659.000 espectadores de media. El formato de TVE recibió al director de cine Alejandro Amenábar y a los actores Fernando Tejero y Julio Peña para presentar su nueva película, El cautivo.

Si bien es cierto que el programa de Broncano ha disminuido su audiencia con respecto al lunes, cuando registró un 16,1%, sigue plantándole cara a Pablo Motos. Sobre todo en la franja de coincidencia directa, donde La 1 ha tomado impulso y la diferencia es aún menor (15,9% frente a 15,1%).

Entre las 21:55 y las 23:16 horas, La Revuelta empezó con un 12% de share y fue subiendo hasta alcanzar un 17% en su punto más alto, mostrando una clara tendencia al alza a medida que avanzaba el programa. Por su parte, El Hormiguero mantuvo su posición como uno de los espacios más vistos del prime time, consolidando su fuerza en esa franja.

Análisis de la FRANJA DE COMPETENCIA REAL (21.55-23.16) entre Broncano y Motos:



🪘 @LaRevuelta_TVE arranca en el 12% y sube hasta un máximo del 17% de share



Los datos reflejan cómo Broncano va ganando terreno, aunque todavía con Motos como principal referente de audiencia en el tramo de máxima competencia.

Estreno de 'La Agencia'

La nueva ficción de Telecinco llegó al prime time de la cadena con la esperanza de rescatar sus audiencias después de volver a desplazar First Dates a Cuatro. El espacio de citas de Carlos Sobera se despidió este miércoles, 10 de septiembre, de la cadena principal de Mediaset, con un 9,2%.

La agencia debutó con un resultado satisfactorio, al anotar un 10,9% de cuota de pantalla y reunir a una media de 909.000 espectadores. A pesar de que la serie superó en un 12,9% la media diaria de Telecinco, estos indicadores no fueron suficientes para alzarse en los primeros puestos del ranking nocturno y se tuvo que conformar, por tanto, en ser la tercera opción de la noche.

🗣️ EL ESTRENO de #LaAgencia en @telecincoes obtuvo 2.272.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



El estreno se midió con gran competencia: la película The Equalizer 2 en La 1, que lideró la noche con un 14,8% de cuota, el concurso Juego de pelotas en Antena 3, que registró un 13,7% de share, y también compartió franja con El Hormiguero y La Revuelta.