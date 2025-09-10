RTVE de la campanada y ficha a Patricia Montero como presentadora de ‘DecoMasters’, su nuevo talent de decoración

RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento con el próximo estreno de DecoMasters, un talent show dedicado al diseño de interiores producido en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), la compañía detrás de éxitos como MasterChef o Maestros de la Costura. La gran novedad estará en su conducción: la actriz y presentadora Patricia Montero se pondrá al frente del formato, que promete unir creatividad, espectáculo y emoción.

Con una trayectoria consolidada en cine, televisión y teatro, Montero contaba hasta ahora con una discreta carrera como presentadora. Dio las Campanadas con Antonio Garrido en Antena 3 en el año 2009, sustituyó a Pilar Rubio en la segunda temporada de Ninja Warrior en 2018 y en Divinity capitaneó Cómo como en 2020.

La antaño concursante de MasterChef es conocida por su energía, cercanía y carisma, los cuales la han convertido en un rostro muy querido en pantalla. Ahora regresa como anfitriona en un formato que combina la competición con la inspiración accesible para todos aquellos interesados en transformar sus espacios.

El jurado de DecoMasters estará formado por dos referentes en el mundo del interiorismo y la comunicación especializada. El prestigioso diseñador Lorenzo Castillo, reconocido internacionalmente por su estilo ecléctico y sofisticado, aportará su mirada exigente y cosmopolita. Junto a él estará Marta Riopérez, periodista y editora con más de treinta años de experiencia en publicaciones de decoración, actual responsable de la unidad Deco de Hearst España.

Ambos evaluarán la creatividad, técnica y originalidad de los concursantes, y contarán con el apoyo de un decorador invitado que participará en cada prueba. Además de juzgar con rigor los resultados, ofrecerán a los participantes explicaciones sobre tendencias actuales y consejos prácticos para afrontar los retos del programa.

Imagen de la presentadora y los jueces de 'Decomasters'.

Diez parejas

El programa reunirá a diez parejas de rostros conocidos, unidas tanto por lazos familiares como por amistades o colaboraciones artísticas. Entre los participantes estarán Mar Flores y Carlo Constanzia, Isa Pantoja y Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, las amigas María Zurita y Antonia Dell’Atte, o el dúo formado por Eduardo Casanova y Canco Rodríguez.

También competirán Lucía Bosé y Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y La Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño y Belén López, los hermanos Gemeliers, y los influencers King Bru y Andy Andrea.

Estos equipos afrontarán retos destinados a transformar todo tipo de espacios reales: viviendas, negocios, habitaciones de reducido tamaño o con poca luz. La misión será sacar el máximo partido a cada entorno y demostrar que con ingenio y trabajo en equipo pueden lograr resultados sorprendentes.

Uno de los valores diferenciales de DecoMasters será su enfoque cercano y pedagógico. A través de cada proyecto, el público podrá descubrir ideas creativas y económicas para aplicar en el día a día.

El programa busca transmitir que la decoración no depende únicamente de grandes presupuestos, sino de la capacidad de atreverse, experimentar y dedicar tiempo. Desde pequeños trucos hasta soluciones ingeniosas, se fomentará una visión democrática del diseño, accesible para cualquier persona.

Patricia Montero en una imagen promocional.

Patricia Montero, el alma del formato

El proyecto supone un nuevo paso en la carrera de Patricia Montero, que combina su faceta artística con la difusión del bienestar y la vida saludable. Actriz desde niña, profesora de yoga y creadora de contenido inspirador, Montero se ha convertido en un referente polifacético capaz de conectar con diferentes públicos.

En DecoMasters desplegará su entusiasmo y cercanía para guiar a los participantes en un emocionante viaje creativo lleno de sorpresas. Con su llegada, RTVE busca consolidar un formato fresco y entretenido que une a celebridades, expertos y espectadores en torno a una pasión compartida: descubrir el poder transformador de la decoración.