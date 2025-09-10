Pablo López desvela cómo es la convivencia con Mika en ‘La Voz’: “Me daba unos guantazos y me decía maleducado”

Mika ha realizado su cuarta visita a El Hormiguero este jueves. En esta ocasión, el artista británico-libanés ha ido al programa de Pablo Motos junto a Malú, Pablo López y Sebastián Yatra, es decir, el equipo de coaches de la nueva temporada de La Voz, y, por primera vez, ha dado la entrevista en castellano.

“Es la tercera vez que hago una entrevista en español después de todos estos meses de estudio. Y tengo ganas de hablar. La última vez que hicimos esto juntos no pude hablar nada”, decía con orgullo el cantante y compositor, a quien en televisión también vimos en el programa de laSexta El Piano.

“Sabe dos palabras menos que el mismísimo Cervantes”, Pablo López sobre la capacidad lingüística de su compañero, con el que demostró tener una gran complicidad. Pablo Motos, con sorna, preguntó que si lo más difícil de no tener la lengua castellana como materna ha sido entender a Pablo López. “Entiendo siempre a Pablo, aunque no lo entiendes, entiendes el sentido y la emoción. Habla con las tripas”.

Pablo López llegó a catalogar a Mika como un “pequeño lord”. Y detalló cómo un día vio una foto en Instagram en la que contaba que iba a comer al palacio de Buckingham. “Windsor Castle”, le corrigió Mika.

Esto sirvió al malagueño para narrar cómo en las grabaciones de La Voz los mentores viven juntos en un apartamento encima del plató, y “por suerte, eso no se ve. Y es importantísimo para nosotros, para entendernos, para conocernos”. Y, sintiéndose como en casa, Pablo López tenía actitudes poco protocolarias que Mika no pasaba por alto.

Malú, Mika, Sebastián Yatra y Pablo López en 'El Hormiguero'.

“Estamos comiendo, y se te queda un cacho de comida. La boca abierta… No, no. Me da unos guantazos. Qué maleducado, me dice. O si dejo un hueso de aceituna ahí. Se me olvida que estoy con la realeza. Pero lo amo”, terminó de decir sobre Mika. “Soy un pijo insoportable”, se resignó el británico-libanés. “Eres un pijo soportable”, le corrigió López.

En la entrevista, Pablo Motos también puso sobre la mesa que los coaches hay algo que llaman “hacer un Pablo López” en La Voz. Consiste en que, en las audiciones a ciegas, varios coaches se giran, incluido Pablo, y todos dan argumentos para que les elijan. Pero López no abre la boca. Y, finalmente, el talent escoge irse con Pablo.

“Yo creo que se acojonan”, concretó López al respecto. Y valoró los discursos de Mika, que “es Cervantes, con todo en su sitio” a la hora de dar argumentos para que le escojan.