Mariló Montero responde al mensaje de Óscar Puente comentando su choque con Broncano: "Me ha dado la razón"

La Revuelta de este martes, 9 de septiembre, no pudo estar más caldeada. David Broncano recibió a Mariló Montero, con quien mantuvo una tensa conversación sobre la pluralidad de Televisión Española. El debate tuvo tantas ramificaciones que acabó con una férrea defensa de la tauromaquia por parte de la navarra.

El choque no tardó en hacerse viral en redes sociales y en llegar a Óscar Puente, que, en su faceta de tuitero empedernido, no se contuvo. El ministro de Transportes sacó Telemadrid a colación en su cuenta de X.

"Mariló quiere que TVE sea libre e independiente como TeleAyuso. Porque las televisiones públicas tienen que ser todas igual de libres", escribió Puente. Este miércoles, en Espejo Público, Mariló no ha dudado en responderle con humor: "Me ha dado la razón el ministro. Esa noche estaría un poco dormido".

Pero no fue la única alusión de Puente a la segunda entrega de La Revuelta de esta semana. También comentó las reivindicaciones de Montero sobre los toros. Y es que la comunicadora se mostró a favor de que las cadenas públicas emitiesen corridas, como hacen Canal Sur o Castilla-La Mancha Media actualmente.

"Claro que sí. Como en la televisión de Castilla y León, que emitía toros mientras Mañueco comparecía a la fuerza para dar cuenta de su gestión en los incendios. Los toros son siempre un recurso del que echar mano en un momento de apuro", opinó el responsable de la cartera de Transportes.

Mariló quiere que TVE sea libre e independiente, como TeleAyuso. Porque las televisiones públicas tienen que ser todas igual de libres. https://t.co/Vm551mB2sq — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 9, 2025

Más allá de su respuesta a Óscar Puente, Mariló Montero se ha reafirmado en su postura en el matinal de Antena 3. "Estuve ocho años haciendo la mañana en La 1. Entré en época de Zapatero. Me propusieron la renovación y me fui voluntariamente, me sustituyó María Casado en 2016", ha recordado.

Es más, Mariló ha tirado de hemeroteca y ha repasado la programación de La 1 un día cualquiera de su etapa como presentadora de las mañanas. Después de su matinal, la pública programaba un espacio de cocina, el Telediario, Acacias, Cuéntame...

"Esa programación no coincide con la que hay actualmente", ha criticado la colaboradora, asegurando que los presentadores actuales son "muy vehementes con la política sanchista". Con todo, Montero ha insistido en que su charla con Broncano fue sosegada y "tolerante".

"Acepté la invitación de La Revuelta con todo el agradecimiento. Mantuvimos una conversación inesperada por ambas partes", ha sentenciado Mariló Montero.