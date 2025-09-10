Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo: "Por las mentiras de Miguel Carcaño seguimos sin saber dónde está su cuerpo"

Las Instituciones Penitenciarias han decidido mover ficha y trasladar a Miguel Carcaño de la prisión de Herrera de la Mancha al centro penitenciario Málaga II, en Archidona.

El asesino confeso de Marta del Castillo, condenado en 2009, disfrutaba de una serie de privilegios que han generado un profundo malestar.

Fueron precisamente los padres de Marta quienes destaparon la situación: móvil, tabletas, teclado, wifi e incluso ordenador.

Una lista de comodidades impropias de alguien que cumple condena por un crimen que todavía duele en la memoria de muchos españoles.

Dieciséis años después de aquel asesinato que paralizó a todo el país, Eva Casanueva, madre de Marta, se ha sentado en El tiempo justo para hablar del episodio más desgarrador de su vida.

"No entiendo cómo funciona el sistema de prisión, si hay presos que callan porque les conviene, porque necesitan algunos elementos que se le podrían suministrar, pero es indecente que haya una persona que tenga acceso a todo ello. Es el mundo del revés", confesaba la mujer.

Joaquín Prat, presentador del programa, no tardaría en reaccionar a las palabras de su invitada: "Siete versiones distintas de dónde estaba el cuerpo de Marta, que por desgracia para vosotros no ha aparecido nunca", expresó indignado.

Desde El tiempo justo también se informó que Miguel Carcaño trabajaba en la panadería, un empleo por el que recibía un sueldo inferior al salario mínimo interprofesional.

Esa circunstancia provocó la indignación de Eva Casanueva, que no dudó en mostrar su malestar: "Pienso que ese trabajo no se tenía que pagar porque en la prisión tienen que trabajar para el plato de comida que se le ponen todos los días. No lo voy a entender nunca", puntualizó.

Casanueva no se detuvo y fue más allá: "Debería de pagarle a la sociedad por los miles de euros que se gastaron en la búsqueda de mi hija", señaló.

Además, recordó que Carcaño, aunque cumple condena, mantiene una deuda pendiente: "Él está en prisión porque ha dicho que ha matado a mi hija, pero tiene una deuda infinitamente más grande con nosotros. Por sus mentiras no sabemos donde está el cuerpo de mi hija ahora mismo".

Fue entonces cuando Prat lanzó una pregunta más: "¿Cómo crees que vivirá en la cárcel de Archidona?", cuestionó.

La mujer confesó sentirse "satisfecha" con el cambio. "Después de muchos años en una cárcel te sientes cómodo. Ahora tiene que volver a hacer vida y no se sentirá como pez en el agua", detalló.

Ante la nueva situación de Carcaño, la madre de la joven sevillana cargó contra las condiciones de algunas cárceles en España y los privilegios de los que disfrutan determinados reclusos.

"Le han quitado beneficios que tenía, pero le han premiado con una cárcel estupendísima. No me parece muy lógico", señaló entonces Casanueva.

Y es que, el centro penitenciario Málaga II cuenta con piscina climatizada con techo retráctil, gimnasios con diversas máquinas de musculación y un polideportivo amplio y luminoso. Unas instalaciones "que ya quisieran muchos complejos deportivos".

Prat quiso ampliar el debate y recordó la entrevista que Ángel Cruz, padre de Gabriel 'El pescaíto' ofreció a El tiempo justo. "¿Consideras que se aplica el estatuto de la víctima?", preguntó.

La respuesta de Eva fue contundente. "No, a la víctima no se le respeta, que es lo que le pasó a los padres de Gabriel, quienes se tuvieron que enterar de otra manera que esta individua tenía beneficios en la cárcel", lamentó.

La madre de Marta del Castillo subrayó que las familias de las víctimas se ven obligadas a luchar y presionar constantemente para que se respeten sus derechos, mientras que los reclusos disfrutan de ventajas incomprensibles.

Joaquín Prat y Eva Casanueva. 'El tiempo justo'.

"Eso no debe ser así, de que seamos nosotros los que tengamos que sufrir, escuchar y enterarnos de que ellos viven a cuerpo de rey en las cárceles", criticó.

Además, Casanueva quiso dejar claro que no se trata de reclamar un castigo inhumano, pero sí de acabar con unos beneficios que considera inadmisibles.

"No es que se le dé un plato de comida a la semana, pero hay una línea muy fina entre el estar donde se tiene que estar y entre los privilegios que no le corresponden", concluyó.