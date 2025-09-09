Torito, a lágrima viva en 'MasterChef Celebrity': "He llamado a muchas productoras y no querían a alguien como yo"

Este lunes, como el título de su plato en la prueba de eliminación, Torito confesó estar viviendo una auténtica "catarsis" en MasterChef Celebrity 10. Al mostrar su elaboración a los jueces, el comunicador no pudo evitar venirse abajo recordando los momentos más complicados de su vida profesional.

"Mi plato se llama Catarsis, porque lo que ha habido aquí es una catarsis, ha marcado un antes y un después en el programa. Estoy emocionado. Llevo dos semanas sin mi marido y sin mi hijo. Para mí, este programa es súper importante, lo sabéis", expresó el que fue colaborador de Viva la vida o Zapeando, entre otros espacios.

Según Quique Jiménez, el formato de Shine Iberia "es el más duro" que ha hecho nunca. Eso sí: "Más duro es estar sin trabajar". "He llamado a muchas productoras y no querían tener a nadie como yo, a un personaje como yo", sollozó el menorquín.

Soraya Arnelas empatizó tanto con el discurso de su compañero que cuando la cámara la enfocó aparecía llorando a lágrima viva también. "En ocasiones, mi hijo me ha pedido cosas que yo no podía pagarle, pero prefiero irme por la puerta grande que con una mala estrategia", aseguró.

Y es que Jorge Luengo perjudicó a los aspirantes que le acompañaban con el delantal negro: José Manuel Parada, Mariló Montero, Alejo Sauras, Torito y Soraya Arnelas. El jurado les dio 75 minutos para crear su propuesta, con la posibilidad de que el primero que terminase hiciese sonar una campana y el cocinado se parase para todos.

Soraya Arnelas, concursante de 'MasterChef Celebrity 10'. RTVE

Luego tocó la campana a los 20 minutos, aunque después, según los jueces, su plato ni siquiera terminado. "No me arrepiento en absoluto de lo que he hecho. Eran las normas y las he seguido", admitió el mago.

"Gracias por haberme dado esta oportunidad. He sido súper feliz estas dos semanas. Cuando uno es padre, a veces se olvida de uno mismo. Y durante estas dos semanas he vuelto a ser niño y a disfrutar... ¿Os puedo abrazar?", preguntó Torito.

"Aquí te queremos, Torito"

"¡Aquí sí te queremos, Torito!", exclamó Jordi Cruz, que no se ablandó por el llanto del participante: "Nuestro veredicto no está condicionado por lo que nos has dicho. Te puedo garantizar que a mí se me puede romper el corazón, pero, ante todo, soy un profesional".

"He conectado mucho con Torito. Yo tengo dos hijas y me he sentido identificada. A veces, tenemos trabajo, y a veces pasamos tiempo sin trabajar. Y eso es desesperante", expuso Arnelas, que finalmente fue la expulsada de la noche.

Jiménez lanzó una última reflexión: "Con la edad, vas cogiendo años y es más difícil reincorporarte. Uno tiene ya 48 años". En su opinión, en la televisión española existe más diversidad de edades, mientras que en la pantalla americana "hay más gente con canas".