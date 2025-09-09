Iñaki López: "Me enteré de la salida de Gonzalo Miró por los medios. No me sorprendió, 'Más vale tarde' es una cantera"

Iñaki López vuelve al entretenimiento. Rostro de la actualidad en laSexta, el presentador vasco se pone al frente del concurso Tesoro o cacharro este martes, a las 22:30 horas. En cada entrega, una pareja de concursantes intentará identificar cuál de los doce objetos presentados tienen mayor valor económico, con un premio que puede alcanzar los 50.000 euros.

El formato de Cuarzo Producciones (La Roca, La isla de las tentaciones, Supervivientes...) tiene como primer 'padrino' a Boris Izaguirre, en un plató por el que pasarán famosos como Cristina Pedroche, Alaska o Antonio Resines. "Es un concurso de jugar al despiste", explica Iñaki López en declaraciones exclusivas a BLUPER.

López reconoce que Tesoro o cacharro es una "excusa fantástica" para escaparse de "la bronca política". Y es que el comunicador lidia con la refriega a diario en Más vale tarde, junto a Cristina Pardo. "El directo y la información siempre están presentes en laSexta, pero, caramba, que el día tiene 24 horas. Hay interés por abrirnos a otro tipo de contenidos".

No obstante, la información política no da para aburrirse. "Es difícil cansarse de la política porque ni los mejores guinostas de Netflix podrían hacer giros de guion como los que vivimos en la política española día tras día", reflexiona Iñaki, si bien asegura que, como espectador, consume todo tipo de televisión. Hasta los formatos que le interesan "menos".

Iñaki López afronta una nueva temporada de MVT (la quinta ya) en un nuevo contexto de competencia y con una baja se notarán: la de Gonzalo Miró, que ha fichado por TVE para presentar Directo al grano. "Me enteré de la salida de Gonzalo Miró por los medios y la verdad es que no me sorprendió. Más vale tarde es una cantera", aplaude.

¡ESTA NOCHE es el ESTRENO de #TesoroOCacharro! 💎



El NUEVO concurso en el que cada objeto puede esconder un TESORO. ¡Si lo sabes, GANAS!✨



➡️Con @_InakiLopez_ a las 22.45 h en @laSextaTVpic.twitter.com/kcvi1u7TNI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 9, 2025

¿Cómo te ofrecen el proyecto?

La casa sabe que estoy abierto a cualquier charco. Donde sea que haya presupuesto para hacer algo nuevo, ahí estoy. Siempre con ganas. No era mi deseo único hacer un concurso, pero me apetecen cosas distintas y cambiar de registro. Es una excusa fantástica para escaparte de la bronca política.

Le has cogido entonces el gustillo al entretenimiento, después de tu experiencia en López y Leal contra el canal.

Lo he pasado muy bien con la gente de Cuarzo, con los concursantes y con los famosos. Tenemos una plantilla de famosos que está muy bien.

"Es un concurso de jugar al despiste, con objetos que parecen caros y luego están tirados, o al revés"

¿Cuál te ha sorprendido más?

Ainhoa Arteta. Es fantástica para este tipo de programas porque ella tiene una colección de colecciones. Los famosos aportan objetos para que los concursantes los tasen y ver si valen más o menos que otros objetos. Los dos concursantes se llevan el montante del objeto con el que se quedan.

Ainhoa nos trajo el vestido con el que se estrenó en la ópera de Nueva York. Luego resulta que la tía tiene huevos de dinosaurio... De todo. Si el programa tiene más temporadas, la vamos a llamar más, porque, madre mía, nos provee de todo tipo de objetos.

¿No pensasteis en Carmen Lomana? Ella es coleccionista de alta costura.

La voy a pedir ya, en cuanto grabemos la siguiente temporada. No había caído yo, pero es fantástica para esto. Casi todos los invitados que hemos tenido son coleccionistas: Antonio Resines, Santiago Segura, Alaska...

Boris Izaguirre, primer invitado de 'Tesoro o cacharro'. Atresmedia Televisión

Y no te creas que Alaska tiene que traer un objeto necesariamente caro. A veces nos traen algo que tiene un gran valor sentimental, pero que cuesta tres euros. Es un concurso de jugar al despiste, con objetos que parecen caros y luego están tirados, o al revés. Ahí está la dificultad del concursante.

Está claro que el ADN de laSexta es la información, pero poco a poco va explorando los concursos.

El directo, la información política, económica, de todo tipo de sucesos, están siempre presentes en laSexta. Pero, caramba, que el día tiene 24 horas. Hay interés por abrirnos a otro tipo de contenidos, probar cosas nuevas y ampliar el monocultivo.

A la cadena le apetece salir de la zona de confort, como a mí. Esta va a ser la primera de muchas, va a haber apuestas por la ficción, por el humor, por los concursos y por los contenidos diversos. La información está cubierta y no la vamos a descuidar.

"Es difícil cansarse de la política porque ni los mejores guionistas de Netflix podrían hacer giros como los que vivimos día a día"

¿Llega a cansarte la información política, con tanta refriega entre partidos?

Es difícil cansarse de la política porque ni los mejores guionistas de Netflix podrían hacer giros como los que vivimos en la política española día tras día. Mi capacidad de asombro no se colma. Declaraciones, con corrupciones... ¿Cómo nos íbamos a imaginar lo que iba a pasar con Monero o con Errejón hace tan solo un año?

Se habla mucho de Borgen, la serie noruega que ha tenido tantos premios. Lo que pasa en la serie aquí en España sería signo más bien de una comunidad de vecinos, aquí la realidad supera a la ficción. Esta semana mismo el presidente de la oposición cantando Mi limón, mi limonero en un club de jazz.

Tomando el ejemplo de Ana Pastor (Generación Top) o el tuyo, ¿ves a Cristina Pardo presentando un concurso?

Es una grandísima comunicadora y yo creo que no tendría ningún problema. Al margen de esa faceta en información, se atrevería de maravilla con el entretenimiento. Tiene un finísimo y peculiar sentido del humor. Seguro que no tardamos en verla así.

Iñaki López y Cristina Pardo, presentadores de 'Más vale tarde'. Atresmedia Televisión

Ella tiene su faceta de colaboradora en El Hormiguero. ¿Tú la tendrías?

Madre mía, bastante hablo yo de política en mi programa. Estoy perfectamente servido con un programa de tres horas diario de lunes a viernes. No podría aportar mucho más, ni considero mi opinión tan interesante como para ir a compartirla en otros lados.

También te mojas mucho en tus redes. ¿Alguna vez te han saturado tanto como para pensar en cerrarlas?

Efectivamente, y procuro hacerlo desde el más absoluto de los respetos. Algo que no me gusta de ellas es que se pierde el respeto con facilidad. Yo discrepo mucho, critico mucho, pero siempre desde el respeto, porque me parece fundamental. El que insulta se acaba desacreditando a sí mismo.

Lo hemos visto con nuestros políticos. En el periodismo, tenemos la obligación de hacer el ejercicio de bajar la temperatura. Es nuestra labor hacerles ver que no vamos a ninguna parte llamándonos hijos de p... mutuamente. Al final, los grandes beneficiados son los partidos ultras.

"Es labor de los periodistas hacerles ver a los políticos que no vamos a ninguna parte lamándonos hijos de p... mutuamente"

Más vale tarde tiene más competencia esta temporada, TVE (Directo al grano) y Telecinco (El tiempo justo) han decidido priorizar la actualidad pura y dura.

Nuestra filosofía es la misma, tratar el mundo de la política, del suceso o de la gastronomía, pero centrándonos en nuestro programa. No miramos mucho más allá. No tenemos ningún control sobre lo que vaya a hacer la competencia. Nos sirve para hacerlo un poco mejor, ser más creativos y originales.

Por otra parte, es que compito con amigos. Gonzalo Miró es una persona maravillosa. Por mucho que le tenga enfrente, no la puedo ver con malos ojos. Lo he tenido de tertuliano, mi opinión sobre él no va a cambiar jamás.

¿Cómo te enteraste de su salida de Atresmedia?

Me enteré por los medios y tampoco me sorprendió mucho porque eso significa que Más vale tarde es una cantera de presentadores. Luego hemos hablado, somos muy amigos. Nos tenemos mucho cariño. Mira Juan Ramón Lucas, tertuliano nuestro, que también vuelve a la radio. Me encanta que nuestros tertulianos tengan ofertas y proyectos, es señal de que lo hemos hecho bien.

Iñaki López presentó 'laSexta Noche' entre 2013 y 2022. Atresmedia Televisión

Cuando desconectas del trabajo, ¿qué ves en televisión? ¿'Huyes' de la política?

Soy un gran consumidor de televisión. Y no, no solo veo política, por Dios. Andrea [Ropero] a veces me lo recrimina, que soy muy pesado con el mando en la mano, porque salto de un programa a otro. Me gusta ver qué hacen por aquí, qué no hacen, qué dejan de hacer... Me gusta ver hasta formatos que me interesan menos, para ver cómo funciona la televisión.

Hay peleas en casa con el mando, ¿no?

Nos gusta a los dos. 'Vamos a ver esto, vamos a ver qué barbaridad ha pasado en este reality'. Nos gusta seguir la tele. Y, luego, es que tenemos muchos amigos y nos gusta ver lo que hacen.