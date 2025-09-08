Una soltera de Barcelona para en seco a su cita en 'First Dates': "Me voy a ir, estoy súper incómoda. Es un pesado"

First Dates vuelve a la carga en Telecinco. Un día más, el popular dating show ofrece las mejores citas a ciegas de nuestro país, donde los solteros son los verdaderos protagonistas de sus historias y aventuras.

En la emisión de este lunes, la presentadora Laura Boado recibía a una de esas valientes solteras que deciden buscar el amor en el programa de Mediaset.

"Me considero una persona muy positiva, siempre le doy la vuelta a todo. Soy familiar y muy amiga de mis amigos", se presentaba Judith, 34 años, administrativa contable de Barcelona.

"Necesito gente que se acople, que entienda lo importante que es el espacio entre personas y sepa escuchar", hablaba sin reparo sobre lo que busca en una pareja.

El afortunado que iba a conocerla sería Alberto, de 36 años, de Barcelona: "Me considero un chico extrovertido, simpático, alegre, amigo de mis amigos y familiar".

"El amor me ha ido como la morcilla, cuando te la comes, se acaba", se sinceraba el soltero catalán. Su primera impresión fue clara y directa: "No me ha gustado porque va de negro y el negro es ruina".

"Para una cita, que una mujer vaya de negro, de mírame y no me toques... No sé", no dudaba en expresarse sobre la ropa que había elegido Judith.

Judith, 34 años, en 'First Dates'

"A mí, las personas que visten de negro no me transmiten nada, solo desilusión", afirmaba muy rotundo. "No me ha llamado la atención en nada", añadía.

"Una persona que va de negro y se sienta en una mesa y te dice que hace fitness... ¿Qué has hecho tú?", criticaba, contundente, Alberto a su cita de esta noche en First Dates.

Sobre el tema de ir al gimnasio, a Judith no le gustó su actitud: "Al final cada uno hace lo que quiere con su cuerpo".

"Has venido de luto", no se cortaba en decirle en plena cita. Un comentario que no le gustó nada a ella: "Una y otra vez el tema del vestido. Ya me había enterado que iba de negro".

Alberto, 36 años, en 'First Dates'

En un momento de la cita, Judith pidió ir al baño. Era evidente que no estaba nada cómoda en su encuentro con Alberto, de 36 años.

"Desde que lo he visto entrar, no me ha cuadrado. Durante la conversación no me ha gustado. Este vestido me encanta y mala suerte no doy, tengo gente a mi alrededor muy guay", explicaba Judith.

La tensión fue en aumento y la catalana se sinceró: "Me voy a ir. Estoy súper incómoda". "Me ha dicho ocho veces que voy de luto. Es un pesado", añadía.

"No hay feeling y estamos incómodos. Mejor buen rollo. Tú quédate y yo me voy", le decía ella a su cita.

Judith se levanta de la mesa, en 'First Dates'

"Todo el mundo merece esa cena y estar a gusto. Pero si yo no estoy cómoda conmigo misma no lo estoy con la otra persona", reflexionaba. Acto seguido, le pedía a una de las camareras del programa el poder abandonar la cena.

"Es una persona que nunca se quiere porque vistiéndose así, ningún ser humano se puede querer", sentenciaba Alberto a su cita.

"No me voy a tomar ni un vaso de agua con este chico. No coincidimos en nada, no voy a perder el tiempo", dejaba clara su animadversión hacia Alberto.

"Cuando ella se ha ido, he empezado a disfrutar", declaraba el soltero catalán ante la marcha de Judith del programa.