Así ha sido el regreso de David Broncano: 'La Revuelta' arranca dando protagonismo a los incendios y a la flotilla de Gaza

La gran incógnita de TVE ha quedado resuelta este lunes con el inicio de la nueva temporada de La Revuelta. El programa de David Broncano sigue manteniendo su estructura y también su esencia, dando paso a una nueva etapa en el prime time de La 1. Con una sorprendente entrada y acompañado de la voz de Chanel en el preshow, aparecía el presentador en el escenario.

No solo ha sido impactante su llegada, rodeada de vítores y lanzamientos de objetos, sino también su asombroso cambio de look, que ha generado infinidad de bromas por parte del equipo del programa. El 'almirante' se ha puesto al timón del barco, y lo ha hecho aprovechando para reivindicar algunas de las problemáticas que generan controversia en la actualidad.

Una de ellas ha sido gracias al protagónico bombo que suena en cada programa y que luce la frase "Fuerza Valencia". El otro costado sigue sin estar decorado y, por ello, ha aprovechado para decir que debería poner "Fuerza Palestina".

"Segunda temporada y, según los últimos sondeos electorales, última". Este ha sido uno de los primeros rótulos con los que han lanzado su primera "pullita", tal y como acostumbra este formato. Pero no se han conformado con mandar indirectas a través del texto, también han intervenido Ricardo Castella y Grison para añadir un comentario sobre los invitados de El Hormiguero de la semana anterior.

El Hombre Mágico sí que tiene novedades y es que, a partir de ahora, no mandará a los niños a dormir, porque van a por todas en cuestión de liderazgo. "Este año necesitamos apretar todavía más con la audiencia y mandar a los niños a la cama es perder audiencia, que se apañen los padres. Diles que se queden hasta las once", ha reclamado el presentador.

BRIF de Laza en 'La Revuelta'. RTVE

Los invitados que han dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada han sido la Brigada Forestal de Laza (Ourense). "Se recibe siempre a deportistas y a artistas, que hacen siempre cosas muy grandes, pero creo que, a día de hoy, los bomberos forestales en España, más ovaciones que esa no se puede dar", avanzaba Broncano.

Hablando sobre "ideas de bomberos", el conductor de La Revuelta ha vuelto a dar la cara por ellos: "A los bomberos forestales habría que pagarles y darles condiciones decentes, sería una buena idea de bombero".

"Entendemos como ciudadanos que estéis cansados y que, a veces, no queráis seguir con los incendios, pero os pedimos por favor que sigáis con los incendios porque nos dais la vida", pedía a los invitados a la vez que les entregaba una placa honorífica por parte del programa y "en nombre de España".

La BRIF de Laza no han sido los únicos invitados este lunes. Los actores Álvaro Morte y Kiti Mánver han completado la primera noche del regreso, dando pie a la cultura, que siempre reina en el formato. Han asistido para presentar su serie Dos tumbas, que se ha convertido en un verdadero éxito en Netflix.

Sin embargo, siguiendo con la tónica del espacio de TVE, la actriz ha lanzado una petición directa al presidente del Gobierno: "Yo le quería pedir que proteja a la flotilla que va a Gaza, por favor". "Yo se lo digo a Pedro", pronunciaba Broncano mientras en pantalla aparecía la imagen de una mujer del público que portaba la bandera de Palestina.