El día que el Gran Wyoming casi deja 'El Intermedio': "Hice deporte y me convertí en otra persona"

Gonzo abrió la persiana de Salvados este domingo, 7 de septiembre, entrevistando al Gran Wyoming. 'Maestro' y 'discípulo' (el gallego colaboró durante años en El Intermedio) se sinceraron como nunca en laSexta sobre diversas cuestiones, como el momento en que el presentador no quiso seguir más en el que es el programa más longevo de la cadena verde.

"La pandemia, el año 2020, fue el punto de inflexión de su vida. Dejaste de salir tanto, de ir de aquí para allá, dejaste los conciertos, empezaste a hacer deporte... Él siempre se burlaba de los que hacíamos deporte y decía: 'Del deporte también se sale", aseguró Thais Villas, que también se quiso unir a la conversación que se convirtió en el mejor estreno del formato en cinco años: 8,8% de cuota y 918.000 espectadores de media.

"Esa era su frase, pero con el deporte empezó a encontrarse mejor. Acabamos la pandemia, retomamos el programa y este señor era una persona nueva", expuso la reportera el espacio de access prime time. "Yo recuerdo que en 2019 decías que te jubilabas", añadió Gonzo.

"En la pandemia, justo antes, lo había dejado. Es que lo dejé. Tuve una comida con los jefes y fue muy triste, porque me ofrecieron el oro y el moro, y dije: 'Que no, que se acabó", recordó el protagonista del primer Salvados de la temporada.

Y es que a Wyoming le "cambió el chip" totalmente con el coronavirus. "Decía: 'Pero, ¿cómo me voy a ir ahora?'. Hice deporte y me convertí en otra persona. Y la oferta que me hicieron desapareció", desveló el médico.

"Un día yo solo cogí el teléfono y dije: 'Oye, que sí, que voy a seguir'. Y ellos: 'Ah, estupendo, pues venga usted el lunes", rememoró el comunicador de laSexta, provocando las risas de Gonzo y Thais Villas.

Después, Gonzo se interesaba por si "Wyoming había cambiado como presentador de El Intermedio" en estas casi dos décadas. "A él le gustaría ir mucho más allá de lo que va El Intermedio. Si le dejaran hablar, sin un guion, igual estaríamos todos en la cárcel", respondió Villas.

No obstante, el conductor es plenamente consciente del lugar que ocupa en el programa: "Este programa no se llama La hora de lo que piensa Wyoming. Se llama El Intermedio y estoy completamente al servicio de él. La gente me ve mayor y piensa que todo lo que digo lo pienso".

"Esto es muy delicado. El Intermedio es un programa muy político. A mí no me gustaría trabajar en una causa que no es la mía. Y mucho menos contra mi causa", sentenció el Gran Wyoming.