Belén Esteban se sincera en 'No somos nadie': “Si a mí me llamaran de Mediaset, me iría a Mediaset. No voy a mentir”

Telecinco ha recuperado a uno de sus grandes rostros televisivos: Lydia Lozano. Su regreso a "la cadena de enfrente", tal y como la mencionan los integrantes de No somos nadie, ha causado un gran revuelo no solo entre los espectadores, sino también entre sus antiguos compañeros de programa.

"¿A vosotros os dolió escuchar a Lydia decir que había estado los dos últimos años, que no ha trabajado en Mediaset, desubicada?", cuestionaba Carlota Corredera a los colaboradores. Kiko Matamoros ha sido el primero en intervenir: "A mí no, porque es verdad".

"El problema es que no supo verbalizarlo, pero ella ha atravesado una época muy complicada en su vida en lo personal y en lo profesional, porque a ella le gustan los focos, y cuanto más, mejor. No se enteraba de nada porque tenía la cabeza en otro lado. Lo digo de verdad, sin ánimo de ofender", reconocía Matamoros, empatizando con Lydia.

"Se ha sentido más valorada cuando ha salido de aquí. Ella siente, y lo entiendo, más escuchada, más tolerada que cuando está aquí, que muchas veces ha sido un juego televisivo del que probablemente hemos abusado todos", apuntaba María Patiño.

Dentro del repaso a la entrevista de Lydia Lozano y sus últimas declaraciones para aclarar sus palabras sobre los colaboradores de TEN, también han comentado su interacción con Terelu. "Las cosas hay que hablarlas y más en la tele que hemos hablado de esas personas", ha manifestado Belén Esteban.

Belén Esteban en 'No somos nadie'. Canal Quickie

La presentadora ha lanzado una pregunta para los tertulianos del programa: "¿Quién tiene envidia de donde está ahora mismo Lydia o quién querría estar en su lugar?". "Hay una persona que se merece, al igual que Lydia, volver por la puerta grande con un descapotable muchísimo más grande todavía...esa persona se llama Belén Esteban Menéndez", ha confesado Carlota.

"Estoy convencida de que Belén cuando vio la promo, pensó: ¿Por qué yo no?", añadía. "Si a mí me llamaran de Mediaset, me iría a Mediaset. No voy a mentir", ha desvelado 'La Patrona'. A la vez que aseguraba que Patiño lo sabe y "mis jefes también lo saben desde hace tiempo".

"Creo que todo el mundo se iría a Mediaset", respaldaba Marta Riesco. Un comentario que ha hecho saltar las alarmas a los demás compañeros, que se han negado en rotundo por el rumbo que ha tomado la cadena.

Al ser preguntada por si se vería colaborando en El programa de Ana Rosa, la televisiva no se ha echado para atrás: "Yo me veo en cualquier programa, con Ana Rosa estaría cómoda y con Joaquín también".