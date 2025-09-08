Ángel Cruz, padre de Gabriel, se sincera en 'El tiempo justo': "El perdón de Patricia me convence de que no fui culpable"

Tras el éxito de Jorge Javier Vázquez, con Sálvame, o Ana Rosa Quintana, con TardeAr, ahora es Joaquín Prat quien llega dispuesto a conquistar las tardes de Telecinco con el estreno de El tiempo justo.

El nuevo programa se emite de lunes a viernes a las 15:45 y arranca con la última hora de la actualidad nacional.

Para abrir con fuerza, el presentador valenciano abordó un caso que aún duele en la memoria de los españoles: el asesinato de Gabriel, 'el pescaíto', a manos de la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada.

Ocho años después de aquel crimen que conmocionó a todo el país, Ángel Cruz, padre del pequeño, se ha sentado en Telecinco para romper su silencio sobre el episodio más doloroso de su vida.

"Cuando un hijo se marcha antes que un padre, para eso no estamos preparados. El dolor, el trauma todos los días, pero tienes que seguir viviendo sin ilusión por la vida", confiesa Ángel Cruz.

Desde el programa subrayan que no es casualidad que hable ahora. Según explican, "porque cree que está en un momento en el que la asesina de su hijo no merece ni uno solo de los beneficios que recibe en prisión".

Lo cierto es que para Ángel Cruz no ha sido nada fácil. "Le he dado muchas vueltas a mi cabeza para ver cómo podía haber evitado eso... algo en la conducta de Gabriel de que Ana Julia era mala persona".

Ángel Cruz, padre de Gabriel, 'el pescaíto'. 'El tiempo justo'.

"Pero por más vueltas que le das, no encuentras nada y sigues buscando para tener algo a lo que agarrarte para culparte tú", añade.

Para Ángel Cruz, la relación con el pequeño Gabriel no ha terminado: "Estoy convencido de que nos volveremos a encontrar", confiesa. "Pensar esto me da fuerzas de continuar cada día", puntualiza muy sinceramente.

Joaquín Prat no se pudo contener al escuchar el testimonio del invitado. "Tienes que continuar viviendo, pero sin ilusión", confesaba ante sus compañeros en plató.

En esta historia, Patricia, madre de Gabriel, es otro de los grandes pilares. Desde la desaparición del pequeño no ha dejado de luchar.

Así lo subrayaba Cruz ante las cámaras. "Estoy muy orgulloso de ella, de todo lo que está haciendo y cómo defiende a Gabriel en todos los sitios", detallaba el hombre.

"Para mí lo que es muy importante es que Patricia la haya perdonado, eso me permite levantar cabeza y convencerme a mí mismo de que yo no era el culpable y de que no pude hacer nada para evitarlo", dijo muy sinceramente.