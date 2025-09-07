Alejandra Ortiz deja sin palabras a Bertín Osborne en 'Emparejados': "Me sentí atraída por uno de sus amigos"

Este sábado 6 de septiembre se estrenaba la primera tanda de Emparejados. Tras el especial emitido el año pasado, el formato regresa con una tanda de episodios que ha dado inicio con Bertín Osborne y su hija mayor, Alejandra Ortiz, quien ha dejado una inesperada revelación.

El espacio estrenaba su primera temporada con un tándem formado por padre e hija. El espacio preparaba diferentes pruebas para hacer de la experiencia de los invitados no sólo más amena, sino que se soltaran el pelo y dejaran alguna que otra declaración.

Con una prueba de comida muy picante, en la que Osborne y Ortiz tuvieron que tomar leche después de probar unas gildas, padre e hija optaron por responder a todas las preguntas y así provocar que Joaquín y Susana Saborido sean los que tuvieran que comer el resto de la comida.

El futbolista y la influencer les preguntaron al presentador y la empresaria si se habían sentido atraídos por respectivos amigos suyos. El cantante sorprendió al declarar que “nunca” se había fijado en las amigas de su primogénita de esa manera. “Y eso que ha tenido y tiene amigas muy guapas”, señalaba.

Sin embargo, Ortiz dejaba a su padre sin palabras al declarar que, a diferencia de él, sí que se había sentido atraída por alguno de sus amigos. “Yo, sí”, confesaba, provocando la sonrisa cómplice de Joaquín y dejando también a Saborido sin palabras.

Bertín Osborne y Alejandra Ortiz en 'Emparejados'. Atresmedia

“Es que tú tienes muchos amigos y varios de ellos son guapos”, apostillaba Susana. “Se ha casado hace poco y me ha dado un coraje”, revelaba Ortiz, dejando claro así que se trataba actualmente de un amor platónico.

“Tengo un amigo que es el más divertido y el más simpático del mundo. Es el padrino de mi hijo Kike. Tiene una personalidad tan brutal”, decía Osborne. “Me hubiera casado con él”, declaraba su hija. “¿De verdad? Pues lo he notado”, decía su progenitor.

Bertín Osborne y Alejandra Ortiz en 'Emparejados'. Atresmedia

“Y él también”, añadía Bertín en tono de broma, provocando que su hija se pusiese colorada. “Es mentira”, le aseguraba su padre. Ambos revelaron que dicho amigo de Osborne era un hombre llamado Nacho.

La respuesta honesta de los invitados provocó que fuesen Joaquín y Susana Saborido los que tuvieron que comer unos pinchos de pulpo con abundante cayena, provocando las miradas de piedad de los invitados.

Previamente, fue Osborne quien dejaba una revelación bomba: se ha hecho la vasectomía. “Me la he cortado”, dijo en el momento en el que Joaquín y Susana le preguntaron si había alguien en su vida.

“Me lo estoy pasando bien sin pareja, estoy muy relajadito, además me la he cortado la coleta”, expresó para después bromear sobre el tema. “No sé si me la han hecho bien porque ahora cuando hago pipí sale el chorro para allá”, revelaba.