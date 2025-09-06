El regreso de 'Hablando en plata' con Sonsoles Ónega, el as bajo la manga de Antena 3 contra 'De viernes'

Telecinco está viendo cómo sus programas en prime time están teniendo buenos resultados. Tras el éxito de Supervivientes: All Stars, el canal ha visto cómo el regreso de De viernes ha obtenido el liderazgo del viernes con un 14,1% de cuota y 904.000 seguidores.

Aunque Antena 3 ha quedado segunda en cuota con la emisión de la película Los buenos modales, sí que ha logrado una buena media de 952.000 espectadores. Ante ello, la cadena de Atresmedia ha decidido contraatacar este próximo viernes 12 de septiembre con uno de sus principales rostros.

Sonsoles Ónega va a volver a saltar al prime time con una nueva entrega de Hablando en plata, el programa de Atresmedia con el que se busca combatir el edadismo. En esta ocasión, el espacio afectará a una de las graves problemáticas a las que se enfrenta la tercera edad: la soledad no deseada.

Esta entrega se titulará Volver a empezar. El programa ahondará en los motivos que pueden provocar una situación de soledad no deseada, como una separación, la jubilación, la viudedad o la emancipación de los hijos, así como las consecuencias de vivir este tipo de realidad.

Si bien, el canal de la compañía ubicada en San Sebastián de los Reyes había gozado del liderazgo de la noche de los viernes durante el mes de agosto, también ante la nula competencia de sus principales rivales, la cadena busca recuperar dicho primer lugar ante la espera del desembarco de La Voz.

Sonsoles Ónega en 'Hablando en plata'. Atresmedia

La primera entrega de Hablando en plata se tituló El escándalo de las residencias. Emitido el lunes 23 de enero de 2023, el espacio lideró el prime time con un 15,9% de share y 1.935.000 espectadores. Posteriormente, la cadena emitió otra entrega del programa, el 7 de septiembre, que firmó un 10,1% de cuota y 900.000 televidentes.

Hablando en plata regresó al prime time de Antena 3 el 10 de octubre de 2024, que congregó a un 10,1% de share y 594.000 seguidores. Tanto la tercera como la cuarta entrega lograron datos competitivos en el horario de máxima audiencia.

El espacio logró el Premio Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) el 30 de septiembre de 2024, el Día Internacional de las Personas Mayores, en reconocimiento a su labor en favor de la tercera edad y su lucha contra el edadismo en los medios de comunicación.

El espacio se llevó también el certificado AENOR Compromiso con las personas mayores, otorgado en mayo de 2024. El galardón convertía a Atresmedia en la primera televisión europea en conseguir este sello, tras una auditoría que evaluó el despliegue de la iniciativa para mejorar la visibilidad y los derechos del colectivo sénior.