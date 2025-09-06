Juan del Val reflexiona sobre las protestas contra Israel en la Vuelta 2025: "Tienen que ser incómodas"

La Vuelta a España 2025 está siendo de lo más polémica por las manifestaciones, algunas de ellas violentas, contra el equipo israelí Israel Premier Tech. Varias etapas han vivido interrupciones por los manifestantes pro-palestinos, provocando incluso que la etapa 11 en Bilbao se quedase sin ganador.

La Roca, que ha debutado en la tarde del sábado este 6 de septiembre tanto con una nueva temporada como con la ampliación de emisión a las tardes de todo el fin de semana en laSexta, conectaba en directo con una reportera trasladada a Avilés (Asturias).

La comunicadora, Paula López, señalaba que el ambiente era “de máxima tensión en Asturias”. “Hay más de 600 agentes de seguridad desplegados. Esta misma mañana, ha habido varios altercados en el paso de la Vuelta Ciclista por el centro de Avilés. De hecho, uno de ellos ha acabado con un hombre herido”, informaba López.

El herido, revelaba la reportera, fue por “golpearse la cabeza” al “enfrentarse a un agente”. “Ayer [viernes 5 de septiembre] hubo 12 detenidos por frenar, durante unos segundos, la carrera. Estos manifestantes ya están en libertad”, anunciaba.

La reportera daba la última hora, en la que se señalaba que el equipo hebreo Israel Premier Tech había optado por retirar la palabra que hacía referencia al país de origen en los maillots para así proteger a sus ciclistas. La reportera anunciaba que estaban previstas varias manifestaciones.

Con Nuria Roca anunciando que, posteriormente, conectarían de nuevo en directo para estar pendiente del calibre de las manifestaciones, tocaba comentarlo brevemente en la mesa. Antes de dar paso al debate, la comunicadora señalaba que se abordarían otras protestas internacionales, como la vivida unas semanas antes en el Festival de Venecia.

Juan del Val lanzaba una breve reflexión sobre el cariz de las manifestaciones. “Hay cierta controversia sobre si las protestas son, en un momento, exageradas o que pueden provocar inseguridad si hay algún accidente. Pero, las protestas tienen que ser incómodas y molestar”, argumentaba.

“Si no, no es una protesta. Por encima de todos los matices que haya, si no hay una manifestación incómoda, pues no hace ruido”, agregaba el autor de Bocabesada. “Es que tiene que haber repercusión”, añadía la presentadora.

“Ahora, este sábado por la tarde, estamos hablando en laSexta de ello. Lo hacemos porque se han producido estas molestias”, añadía Berni Barrachina.

Nuria Roca señalaba que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se ha pronunciado públicamente para apoyar al equipo ciclista, dadas las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se mostraba a favor de expulsar al equipo hebreo.