‘No somos nadie’ | Marta Riesco acusa a Antonio David Flores de deberle la mitad de una exclusiva

Rocío Flores vuelve a la televisión este viernes en Telecinco, y lo hace hablando de su padre, Antonio David Flores. En el primer adelanto de la entrevista que se emitirá esta noche asegura que llegó a pensar que el malagueño se quitaría la vida por todo el revuelo que se montó tras la emisión del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Desde No somos nadie han hablado esta tarde de la hija y también del padre, con personas que lo conocieron muy bien. Entre ellas, Marta Riesco, quien fue novia de Antonio David durante tres años. Y sobre aquel idilio, Carlota Corredera le ha preguntado si, cuando estaban juntos, alguna vez se plantearon dar una exclusiva.

“Exclusiva, hablada, no”, respondía la reportera. “¿Pero fotos, por ejemplo?”, volvía a interrogar Corredera. “Sí, se hicieron. Y nunca me la pagó, por cierto”, afirmaba Riesco. “¿Se lo llevó todo él?”, decía la presentadora. “Sí”, confirmó la periodista.

Marta explicó que hicieron dos reportajes pactados. El primero de ellos fue en un restaurante, y para ella fue muy complicado vivir aquella experiencia, en la que debían posar sin que nadie les viese. Una situación que Marta recuerda como “fuerte”. Aquellas fotos de ambos comiendo en la calle fue portada de la revista Semana.

“Y la segunda fue la del beso. La del beso nunca la llegué a cobrar”, aseguró de nuevo la colaboradora de No somos nadie. Al ser preguntada si cobró la primera y de cuánto se trataba, respondió que sí, y que fue “poco”, cifrando los beneficios en unos 12.000 euros. “No está mal”, le valoraba Carlota Corredera. Y Kiko Matamoros lo veía bastante para ser algo “sin abrir la boca”.

Imagen del programa 'No somos nadie'.

De ese reportaje ganó “5.000 o 4.000 euros. A lo mejor fue menos y estoy exagerando”, corregía Marta Riesco. Y de las fotos del primer beso público de ambos cree que les pagaron a los unos 10.000 euros, “pero nunca la llegué a cobrar”.

“Podemos decir el titular: Marta Riesco: Antonio David me debe la mitad de una exclusiva”, proponía Carlota Corredera. “Sí”, confirmaba Marta Riesco, y justo después un faldón del programa rezaba tal afirmación. “De un pactado robado”, apostillaba Corredera.

Marta detalló entonces que las fotos del primer beso se hicieron en “una playa superfea”, y que las hizo el “fotógrafo paparazzi de confianza” de Antonio David. Le recomendaron hacerlo en una playa aislada para que la gente “no les diesen por saco, y que lo mejor era que nos lo quitásemos”. Además, l convencieron diciendo que era mejor así, con fotos pactadas “para que salgas mona y salgas guapa”.

Finalmente se hicieron las fotos del reportaje, y Antonio David Flores esperaba que fuesen portada de la revista. Sin embargo, las imágenes aparecieron en un lado de la portada, que tenía como gran estrella a Olga Moreno, la ya expareja de Antonio David, que estaba “espectacular en un yate”. “Y yo un cuadro de foto espantosa”, lamentó Riesco para terminar la anécdota.