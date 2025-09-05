Matamoros admite haber compartido momentos sin ropa con Antonio David: “Hemos participado en alguna historia”

No somos nadie ha comenzado el programa de esta tarde hablando de la entrevista que hoy emitirá ¡De viernes! a Rocío Flores. Y, a raíz de esto, han recordado cómo Antonio David Flores se enteró, en directo, de la emisión de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Carlota Corredera, que conducía hoy el magacín, explicó que al final de aquella emisión se acercó a dirección para preguntar cuánto había cobrado y afirmar que él ya lo sabía. Corredera, sin embargo, aseguró que era imposible que fuese conocedor del documental, pues ni ella misma, que trabajaba en la productora, lo sabía.

Kiko Matamoros, también presente en el plató, explicó que en aquel momento tenía buena relación con Antonio David Flores y que, efectivamente, no sabía nada del documental hasta que salió el primer vídeo promocional. “Mi relación con él, de verdad, no he tenido problema nunca”, aseguró al respecto.

“¿Te guarda secretos él a ti?”, le preguntó Carlota sobre Antonio David. “No, porque no sería un secreto...”, deslizaba Kiko. Pero Marta Riesco, expareja del malagueño, afirmó que sí. “No sería un secreto que me incomodara”, apostilló Kiko.

La presentadora bromeaba con hacer No somos nadie Deluxe ante semejante afirmación, y comenzó a tirar de la lengua a Kiko o a Marta. Y Matamoros se ofreció a contar él las cosas, en lugar de hacer que Riesco las narrase. “¿Te ha guardado deslealtades?”, lanzó directamente Carlota.

Kiko Matamoros en 'No somos nadie'.

“Hemos participado juntos en alguna historia”, respondía Kiko Matamoros. “¿Vestidos?”, volvía a preguntar Carlota Corredera. “No”, confirmaba el antaño concursante de Supervivientes, y añadiendo que todo sucedió hace muchos años, unos 17.

“Tuvimos... Un par de... Un par de historietas”, siguió narrando Kiko. “¿Corraletas?”, quería saber Carlota. Pero él definió todo como “cosas que suceden, y ya está”. Todo esto sucedió cuando Kiko tenía pareja (sería Makoke en aquel momento) y cree que, por el tiempo que ha pasado, “no es ninguna bomba a estas alturas”.

“Has dado muchos pasos adelante y agradezco que hayas elegido esta tarde para hacerlo”, reconocía Carlota Corredera, que, a la vez, le preguntaba a Marta Riesco si había más cosas aparte de ese par de historietas. “Yo hablo de mis cosas mías. Pero jamás contaré cosas íntimas que sabe Antonio David de los que consideraba sus amigos. Pero yo sé muchas cosas de la amistad de Kiko y Antonio David, que irán conmigo a la tumba”, aseguró.

“¿Saben cosas íntimas y se guardan secretos?”, le lanzaban a la reportera. “Por supuesto que sí. Cosas que saben uno del otro, el otro del uno. Yo sé muchas más cosas que unas corraletas”. Y David Valldeperas, el director, entró en directo para quitar hierro al asunto y decir que “eso es habitual entre amigos”. Y Matamoros terminó sentenciando que “la desnudez marca un punto de confianza y de amistad”.