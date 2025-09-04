Valeria Ros se confiesa tras causar baja en 'La Revuelta' esta temporada: "Nunca ha sido un trabajo primordial"
La colaboradora de televisión se ha pronunciado en el FesTVal de Vitoria, donde ha asistido para presentar 'MasterChef Celebrity'.
La nueva temporada de La Revuelta llega pisando fuerte y con alguna que otra novedad. A partir del próximo lunes, 8 de septiembre, el programa de David Broncano volverá a batirse en duelo con El Hormiguero en su lucha por el liderazgo de audiencias.
El equipo de colaboradores, que acompañará al presentador en sus entregas, ha sufrido una baja. Y es que parece ser que las apariciones de Valeria Ros en el prime time de Televisión Española no están previstas por el momento. La protagonista de los rumores se ha pronunciado este jueves en el FesTVal de Vitoria, donde ha estado presente BLUPER.
"Tanto en La Resistencia como en La Revuelta he sido una colaboradora de las que te llaman y te dicen '¿puedes ir el 16 de enero? Pues sí puedo, no puedo'. Nunca ha sido un trabajo primordial, siempre ha sido un extra en comedia, porque son colegas míos y me divierte poder hacer una sección con ellos", ha explicado.
Aunque su trabajo en La 1 era puntual, decidió dejar atrás su puesto en Zapeando. Fue una decisión que tuvo que tomar cuando le tocó elegir entre su salto a la pública para acompañar a David Broncano o continuar su etapa en Atresmedia, donde había participado en otros formatos como Tu cara me suena.
Además, también ha querido desvelar por qué no estuvo tan presente antes del parón por vacaciones: "El tiempo en el que no estuve, estaba grabando otros proyectos y creo que en la última semana, que hicieron todos seguidos, fui dos veces. Para mí es un placer poder ir a La Revuelta cuando vaya. Es comedia pura".
Ros ha asegurado que mantiene una buena relación con el equipo del programa y que "no me han cerrado la puerta, con estos nunca se sabe porque de repente te escriben un WhatsApp y vas al día siguiente".
"Broncano es amigo mío, el equipo de La Revuelta son todos colegas míos. Es un formato que funciona así, para mí es comedia underground, buenos chistes. Cuando puedo voy, y feliz de ir", ha reconocido. Ha manifestado, en tono de humor, que "no me ha llamado Broncano y me ha dicho que me echa porque no soy graciosa, no es nada de eso".
Críticas
La sección de la colaboradora no fue bien recibida por el público, que la criticó con dureza. "Cuando fui a La Revuelta nos pusieron a todos a caldo, conmigo en las primeras apariciones hubo un hate horrible. Me di cuenta de que ponen a caldo a todo el mundo. Ahora mismo si no lo hacen es que has muerto o no interesas", compartía.
Valeria ha revelado que las críticas le condicionaron en el primer momento, pero ahora ya no: "Yo salí encantada y, de repente, vi que era trending topic, que no había sido en la vida. Si no te quieres tú, en este momento, no entres en Twitter. Lo mejor que puedes hacer".
"Sigo haciendo comedia, me curro las secciones y estoy feliz. A veces sale mejor, a veces peor, pero esa es mi línea. Igual es que nunca me había visto ese público", ha sentenciado.