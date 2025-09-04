Malas noticias en el estreno de ‘Supervivientes: All Stars’: Jorge Javier Vázquez anuncia “dificultades inesperadas”

Supervivientes All Stars 2025 ha arrancado este jueves con gran expectación en Telecinco, convirtiendo los Cayos Cochinos en el epicentro de la aventura. Se trata de la primera edición del formato que arranca en septiembre, una época marcada por duras condiciones meteorológicas que han complicado el desarrollo del concurso desde el primer minuto.

Jorge Javier Vázquez, que optó por vestir de blanco con gafas azules, fue el encargado de anunciar las malas noticias que provenían del otro lado del charco. “Esta edición arranca con dificultades inesperadas. Las complicaciones meteorológicas y los imprevistos nos han obligado a improvisar, afectando incluso a la planificación de las pruebas previstas para los concursantes”, avanzó.

Así, el presentador catalán explicó que, debido a un conflicto entre una de las comunidades autóctonas y las autoridades locales de Honduras, la tradicional playa de juegos se ha visto alterada. Por respeto a los derechos de protesta de los habitantes, el programa ha tenido que modificar el desarrollo de la gala, llenando de incertidumbre tanto el plató como la audiencia y advirtiendo que “cualquier cosa puede pasar en directo”.

En concreto, estaba anunciado el desarrollo de dos de los juegos más populares del formato: la prueba del barro y la noria infernal. A pesar de los contratiempos y las complicaciones logísticas, el espíritu de resistencia propio de Supervivientes se mantuvo intacto.

Jorge Javier aseguraba: “La aventura continúa. Este es el auténtico espíritu del programa: superarse ante la adversidad, no rendirse y afrontar cada desafío. Tanto el equipo como los concursantes están preparados para dar lo mejor de sí”.

Laura Madrueño, desde Honduras y en conexión con el plató, confirmó que el arranque ha sido especialmente duro. “No os podéis imaginar todo lo que hemos vivido este mismo día. Pero el equipo desplegado aquí tiene la fuerza y el trabajo necesarios para ofrecer una gala inolvidable, ocurra lo que ocurra”, aseguró la presentadora enviada a los Cayos Cochinos.

La gala inaugural contó con un total de 14 exconcursantes que buscan una nueva oportunidad para triunfar en el reality. Los tradicionales saltos del helicóptero que dieron inicio a la edición, para después enfrentarse a pruebas físicas extremas y formar los primeros equipos, denominados Playa Caos y Playa Armonía.