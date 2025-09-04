Anabel Pantoja choca con la producción de ‘Bailando con las estrellas’ y arranca una foto de su camerino: “Salía fea”

Queda muy poco para que arranque una nueva edición de Bailando con las estrellas en Telecinco. Una temporada en la que veremos concursar a Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja.

Algunos de los concursantes, como Bárbara Rey, han ido al FesTVal de Vitoria a hacer promoción del talent show. Y otros, como Anabel Pantoja, ensayan a diario para poder dar lo mejor de sí durante la competición. Eso sí, la influencer ya ha tenido un choque con la producción del programa, como ella misma ha reconocido.

Al parecer, en su camerino había una fotografía suya con su nombre, pero ella, a disgusto con la imagen, decidió arrancarla. El programa No somos nadie ha seguido a Anabel para conseguir saber qué ocurrió, y el reportero admitió haberla visto “un poco agobiada, saturada, tensa”.

La prima de Kiko Rivera iba caminando por la calle con una acompañante cuando el reportero le acercó el micrófono. La persona que iba a su lado intentó esquivar a la prensa, pero ella, al reconocer el logotipo de Canal Quickie, pidió hacer una pausa para atenderles. “¿Esto es el programa de Belén?”, preguntó, en referencia a Belén Esteban.

Tras esto, deseó “que os vaya superbien”, y mandó saludos para Esteban, para María Patiño y para todos en general. Al preguntarle por el incidente de la foto, ella reconoció que sí había sucedido. “La arranqué porque salía tan fea que decidí que solo saliese mi nombre”, se justificó.

Presentación de 'Bailando con las estrellas'. Telecinco

A continuación, el reportero le preguntó por su primo Kiko Rivera, quien se acaba de separar de su esposa Irene Rosales. Y ahí Anabel fue tajante. “Sobre eso no te voy a responder, yo te respondo sobre mí”. La conversación pareció entonces acabar.

Sin embargo, a continuación, No somos nadie volvió a hablar con Anabel en otra calle. Y le preguntó el reportero si su tía, la cantante Isabel Pantoja, está desaparecida. “¿Te ha parecido justo que te haya atendido antes?”, dijo entonces Anabel, dando a entender que ya había hablado con él y que no debería seguirla.

“Yo quiero dar un paseo”, se justificó la creadora de contenido, que, además, pidió que no la graben en la puerta de los domicilios de su familia. “Sabéis que estoy en la escuela todos los días, conocéis mis horarios mejor que yo, por favor, es lo único que os pido”, imploró.

En el plató, María Patiño valoró las imágenes, y dijo que ella la veía bien, pero que “ese sello Pantoja va a morir con ella”. “Ha cambiado. Yo no la veo mal, no la veo agresiva ni con malos gestos”, aseguró por su parte Kiko Matamoros.