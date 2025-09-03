Telecinco suprime ‘First Dates’ para estrenar ‘Supervivientes’ y anuncia el regreso de Montoya a la televisión

Telecinco inicia septiembre con un giro estratégico en su programación para impulsar el estreno de Supervivientes All Stars 2. La cadena ha decidido no emitir First Dates este jueves, 4 de septiembre, dejando todo el prime time en manos de la gala inaugural del reality, presentada por Jorge Javier Vázquez.

La decisión busca captar la máxima audiencia en la noche de estreno del reality. Además, Mediaset ha anunciado que en esta primera noche se producirá la vuelta de Montoya a la televisión. El andaluz fue finalista de la última edición, y decidió apartarse de los medios para velar por su salud mental.

Hay que destacar que First Dates ha servido de comodín para Telecinco durante el verano, migrando desde Cuatro con emisiones casi diarias que reforzarán la parrilla en un periodo de bajos datos. Ocupó el hueco del access prime time con un buen resultado, tras el tropiezo de El verano de las tentaciones.

Ahora el dating show queda fuera de juego, ya que ni se emitirá en Telecinco ni regresará por el momento a Cuatro, donde la cadena mantendrá reposiciones de Viajeros Cuatro en ese horario. Esto hace que haya dudas sobre el futuro del espacio que conduce Carlos Sobera.

Según fuentes del sector, Mediaset blindará los martes y jueves del prime time para las galas de Supervivientes All Stars, aunque no descarta que el formato de Carlos Sobera siga apareciendo puntualmente en la cadena principal en noches sin reality. Por ahora, su continuidad queda en el aire a la espera de la evolución de la temporada.

Los presentadores de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Mediaset España

Con este movimiento, Mediaset quiere dejar claro que Supervivientes All Stars 2 es su primera gran apuesta de otoño y busca evitar distracciones en horario estelar. La gala inaugural competirá directamente con programas como El Hormiguero en Antena 3, El Intermedio en La Sexta y el partido Bulgaria-España junto a la película El correo en La 1.

La nueva edición del reality de antiguos concursantes promete iniciar con fuerza: los concursantes se someterán a los clásicos saltos del helicóptero y afrontarán la exigente prueba de la Noria Infernal, donde el ganador obtendrá el collar de líder con inmunidad para nominar.

La duda sobre el destino de First Dates persiste, mientras Supervivientes All Stars 2 se posiciona como el gran atractivo de Telecinco para la nueva temporada y se prepara para competir sin concesiones en el prime time semanal.