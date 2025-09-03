La emotiva despedida de Cristina Saavedra de sus compañeros de laSexta: "Ahora me toca construir un futuro"

Cristina Saavedra ha cerrado una etapa de casi dos décadas al frente de los informativos de laSexta. La periodista gallega, uno de los rostros más emblemáticos del canal desde su nacimiento, se despidió oficialmente este martes 2 de septiembre entre abrazos y lágrimas en la redacción, compartiendo después en redes sociales un emotivo vídeo rodeada de compañeros y aplausos.

En su mensaje de despedida, Saavedra agradeció en Instagram el cariño de los equipos que la han acompañado durante 19 años: “Marcharte así del que ha sido tu lugar de trabajo, entre aplausos y lágrimas emocionadas, y las mías... Solo puedo daros las gracias desde lo más profundo”, escribió la comunicadora, recibiendo numerosas muestras de apoyo del sector.

Saavedra, licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, llegó a laSexta en 2006 tras una etapa en la TVG y en Antena 3. Formó parte del plantel original de presentadoras de laSexta Noticias, junto a Mamen Mendizábal, Cristina Villanueva y Helena Resano, que marcaron los primeros pasos informativos del canal.

En 2012 asumió la dirección y presentación de laSexta Noticias 20h, la edición nocturna que ha consolidado como una de las más vistas de la cadena. Su labor periodística fue reconocida por la Antena de Oro en 2016.

Saavedra agradeció en su despedida la complicidad del equipo y el ambiente vivido en la redacción: “He sido muy afortunada por haber podido hacer equipo con vosotras y vosotros. Ahora me toca construir un futuro, pero con tanto amor me será más fácil”.

La periodista deja el canal en un momento de estabilidad profesional, después de firmar la mejor temporada del informativo nocturno en cinco años. Su marcha responde, según fuentes del sector, a un desacuerdo con la dirección sobre nuevos proyectos, ya que se le propuso asumir otras funciones que finalmente no aceptó.

Rodrigo Blázquez, que ya compartía dirección y presentación desde 2023, será quien asuma en solitario la edición nocturna. Saavedra se marcha sin anunciar nuevo destino, pero arropada por el afecto de compañeros y con el reconocimiento de haber sido uno de los pilares del periodismo televisivo español.

Con su salida, solo Helena Resano continúa del cuarteto femenino fundacional de laSexta Noticias, cerrando así una etapa clave en la historia reciente de la televisión informativa española