Bárbara Rey desvela el motivo por el que nunca ha estado en 'MasterChef Celebrity': "Mi representante lo ha intentado"

Bárbara Rey y los jueces de 'MasterChef', en un fotomontaje de BLUPER. RTVE y GTRES

Bárbara Rey se embarca en una nueva aventura televisiva. La actriz es una de las concursantes de la segunda temporada de Bailando con las estrellas, que se estrenará en Telecinco el próximo sábado, 13 de septiembre, a las 22:00 horas.

Mediaset presentó el regreso del formato de Bulldog TV en el FesTVal de Vitoria, evento que está cubriendo BLUPER estos días. La prensa aprovechó para realizar preguntas a Rey sobre su próximo proyecto, pero también abordaron más cuestiones profesionales e incluso personales, al ser un personaje tan recurrente del mundo rosa.

En la rueda de prensa anterior a estas entrevistas, la de Totana aseguró que venía de aceptar trabajos que no le "apetecía" tanto hacer. Más tarde, reconoció que hubiese espaciado más sus apariciones "en programas del corazón" si no hubiese tenido "la necesidad" económica.

No obstante, hay un formato que se le 'resiste' a la vedette, y ese es MasterChef Celebrity. Y eso que la murciana ganó un reality de cocina, Esta cocina es un infierno, emitido por Telecinco en el año 2006. Antes, cabe recordar, presentó un espacio culinario en el extinto Canal 9 valenciano, En casa de Bárbara.

"No he estado nunca y no quiero hacer publicidad a nadie y menos a alguien que no se lo merezca, porque si no cuentan conmigo pues yo no tengo por qué", expuso la entrevistada en la ciudad vasca.

Bárbara Rey, en 'En casa de Bárbara'. Canal 9

"A mí no me han querido nunca. Mi representante ha intentado desde hace muchísimos años que esté en el programa. Y no me han querido", señaló Bárbara, añadiendo: "Incluso teniendo gente muy amiga que me quiere enormemente y que tiene cargos muy importantes y que han sacado la cara por mí y han dicho: 'No".

No se ve en 'Supervivientes'

Y es que, según la participante de Bailando con las estrellas 2, "le han quitado la posibilidad durante muchísimos años" de su vida a ejercer su profesión. En la mencionada charla con los medios, aceptó que nunca podría ir a Supervivientes, como sí hicieron sus hijos, Ángel y Sofía Cristo.

"Las pruebas que hay ahora mismo en Supervivientes son durísimas. Y yo, para ser un mueble, porque si yo voy a Supervivientes sería un mueble porque habría un montón de pruebas que no podría hacer, pues entonces desde luego no iría", expuso Bárbara.