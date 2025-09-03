Ada Colau salta a la televisión nacional como colaboradora: participará en 'Directo al grano', el programa vespertino de La 1

Ada Colau se convierte en uno de los fichajes estrella de Directo al grano, el magacín vespertino que TVE prepara para las tardes de La 1 y que liderarán Marta Flich y Gonzalo Miró desde el 15 de septiembre. La exalcaldesa de Barcelona saltará así a la televisión nacional.

Así lo ha anunciado RTVE durante la presentación del programa dentro del marco del FesTVal de Vitoria este miércoles 3 de septiembre. Un magacín que, en un momento como el actual de alta demanda informativa, busca separar de forma directa el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo.

Alcaldesa de Barcelona entre junio de 2015 y junio de 2023, Colau ya ejercía de tertuliana a nivel autonómico, al haber aparecido en el magacín informativo matinal Els Matins, de TV3.

Su aparición como contertulia en Directo al grano supondrá su debut en clave nacional. Previamente, a comienzos de la década de los 2000, Colau trabajó como actriz y guionista de la serie cómica Dos + una.

Directo al grano es un formato producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), se emitirá en directo cada tarde de lunes a viernes en La 1, con un enfoque cercano, dinámico y plural.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona Efe

El espacio está dispuesto a abordar la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

Tras el fiasco de La familia de la tele y los decentes datos de Malas lenguas, TVE ha optado por seguir apostando por la información y la actualidad y seguir la senda de otros programas que han funcionado en la pública como La hora de La 1 y Mañaneros 360.

Ada Colau en 'Els Matins'. TV3

El espacio ha sido presentado en Vitoria, donde han acudido al Palacio de Congresos Europa tanto los presentadores, Marta Flich y Gonzalo Miró, como Esther González Garín, directora Magacines RTVE; Óscar Cornejo, consejero delegado de La Osa Producciones y productor ejecutivo del formato; y Carmen González, productora ejecutiva de Big Bang Media, en un acto que ha estado presentado por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

“En RTVE estamos muy contentos de que dos comunicadores como Marta y Gonzalo se incorporen a la casa”, ha afirmado Esther González Garín, que ha adelantado las principales líneas del nuevo formato.

“Contaremos las cosas de forma directa y sin rodeos. Además, estamos trabajando en una puesta en escena muy cuidada”, señalaba. “Directo al grano es seguir sumando. Somos una televisión viva, pegada a la actualidad, y queremos que el programa dé que hablar, pero para bien”, manifestaba.

Presentación de 'Directo al grano' en el FesTVal de Vitoria. RTVE

Para Óscar Cornejo la clave estará en “huir de la equidistancia”. “Directo al grano se va a mojar, se va a posicionar. Y otro de nuestros retos es salir del carril informativo”, ha afirmado.

“Seremos ecuánimes y plurales, pero no equidistantes. Eso y nuestras personalidades es lo que nos diferencia. Es un programa flexible y estaremos en la calle en el momento en que se esté demandando. Tenemos que ser un altavoz para entender la sociedad”, ha contado Flich sobre las claves del espacio.

“Cambio el perfil y para mí es todo un reto”, ha señalado Miró. “Directo al grano es un sitio donde refugiarse para entender las cosas de manera muy normalizada, intentando arrojar algo de sentido del humor a todo el drama que nos rodea y de estar muy actualizado", ha añadido.