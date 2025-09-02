Kiko Matamoros, sin piedad contra José María Almoguera: “Sabemos cuál fue el trato que le diste a tu madre”

El clan Campos no parece alcanzar la paz completa. Este lunes, José María Almoguera criticó desde Tardear la entrevista que Alejandra Rubio hizo el pasado domingo a Terelu Campos por su cumpleaños, tachándola de “fría”. Y Alejandra le ha respondido hoy, en Vamos a ver: “Cuando quiera una lección ya sé a quién llamar. Siento mucho no haber estado a la altura de sus expectativas, hice lo mejor que pude”.

Este conflicto ha sido recogido por No somos nadie, el nuevo programa de TEN que conduce María Patiño, y allí Kiko Matamoros ha dejado entrever los motivos por los que los primos no congeniarían. Un asunto que, de momento, no se ha hecho público, pero que parece ser muy delicado.

En un primer lugar, el antaño concursante de Supervivientes señaló que José María Almoguera “tiene que contenerse” a la hora de hablar, porque “habla mucho”. “Mira, guapo, a ti te protege, en primer lugar el silencio de tu madre”, señaló con dureza Matamoros.

“Y a continuación, el silencio de tu tía y el silencio de tu prima. Y cuando quieras públicamente explicas cuál es el motivo de la mala relación que has tenido durante años con tu prima y que sigues teniendo”, advertía, dejando entrever algo complicado. “Pero cuando quieras lo cuentas. A lo mejor mamá ha callado para protegerte y es lógico porque es tu madre”, puntualizaba.

Matamoros siguió exponiendo que, “a lo mejor”, Terelu Campos también ha callado para proteger, no tanto a José María, sino a su hermana. Y Alejandra habría hecho lo mismo “para protegerse a ella y proteger a todos”.

Kiko Matamoros en 'No somos nadie'.

“Pero como hay algunos que sabemos la realidad de cuál fue el trato que le diste a tu madre, deberías tener más cuidadito y guardar un poquito de respeto y de silencio a la hora de entrar en determinados temas”, advertía.

“Eso suena mal”, deslizaba Belén Esteban. “Claro, pero suena lo que hacía él”, corría a puntualizar Kiko Matamoros. “A ver, yo intuyo por dónde va. Si él ha tenido un maltrato con su madre, o un trato no adecuado como hijo. Y su madre le decide perdonar, ¿está incapacitado como colaborador para opinar de la entrevista de Alejandra?”, preguntaba María Patiño.

En ese sentido, Matamoros le respondía que no, pero que no puede entrar en guerra con las personas que durante años “le han protegido con su silencio”. Además, Kiko ha desvelado que si Almoguera no estuvo en el cumpleaños de Terelu Campos que le organizaron sus amigos es porque “los amigos de tu tía saben y conocen todos de primera mano la historia de la auténtica relación que has tenido durante años con tu madre”.