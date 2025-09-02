El gran verano de Chenoa en 'Dog House' con 'OT' ya en el horizonte: cada vez más consolidada como presentadora

2025 va a ser el año que defina completamente a Chenoa como presentadora y como figura de éxito en televisión. Si bien fue en 2023 cuando la mallorquina debutaba como conductora de un programa, este año ha sido su consolidación definitiva, al demostrar ser un talismán para el éxito.

Este martes, la hispano-argentina finaliza la emisión del reality de adopciones Dog House en La 1. El espacio ha logrado obtener buenas cifras en el prime time del martes durante este verano, con una media del 10% de cuota y 868.000 espectadores.

Puede decirse que el triunfo de Dog House en la parrilla estival es el prólogo de un curso televisivo más que prometedor para la cantante. Este lunes 15 de septiembre será cuando comienza la segunda edición de Operación Triunfo en Prime Video y esta nueva temporada aspira a ser igual de exitosa que su predecesora.

Con un jurado en el que se echará de menos a Concha Buika, pero en el que estarán Abraham Mateo y Leire Martínez, la Academia busca conquistar de nuevo al público con nuevos talentos. Esa escuela que vio nacer a Chenoa como estrella allá por 2001.

Pero no será el único proyecto en el que se le verá a la mallorquina en este curso televisivo 2025-2026. TVE ya anunció que tiene renovada por otra temporada al concurso The Floor, que rindió bien esta primavera en el prime time de los miércoles.

Chenoa en 'Operación Triunfo'. Amazon Prime Video

De hecho, el casting para encontrar nuevos concursantes está en activo desde junio de este 2025. Aunque no haya fecha oficial ni confirmada, se estima que la nueva edición llegue para finales de este 2025 o que forme parte del contenido que TVE emita para la primera parte de 2026.

En ese caso, no coincidiría con Chenoa al frente de Operación Triunfo, dado que se espera que el talent show finalice en diciembre, justo antes de Navidad. Con lo cual, la mallorquina seguiría presente entre el público en la primera parte de 2026 si las estimaciones sobre la llegada de la nueva edición de The Floor terminan confirmándose.

Chenoa en 'The Floor'. RTVE

Y sería Tu cara me suena el broche para este curso televisivo. La cantante es uno de los miembros más estables del jurado del talent de imitaciones. Si la decimotercera temporada del programa regresa para la primavera de 2026, eso significará que finalizará en julio del año que viene. Esto permitirá a Chenoa estar presente en toda la temporada televisiva y en distintas cadenas, y hasta plataformas.