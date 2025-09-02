Cancelada ‘Por el amor de Dios’: la nueva serie de los hermanos Caballero no verá la luz finalmente en HBO Max

La serie Por el amor de Dios, de los hermanos Caballero, estaba llamada a ser una de las series del próximo años. Hace unas semanas se confirmó que vería la luz en HBO Max, con un rodaje previsto para el actual mes de septiembre. Sin embargo, Alberto Caballero ha anunciado en sus redes sociales que la ficción ha sido cancelada.

Así, se ha producido una ruptura del acuerdo entre la productora, Contubernio Films, y la plataforma. “Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producir Por el amor de Dios por diferencias irreconciliables en el contenido. A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios…”, ha escrito Alberto para sus seguidores.

La noticia llega apenas unas semanas antes de que comenzase el rodaje, previsto para mediados de septiembre, y ha sorprendido tanto a la comunidad creativa como a los seguidores habituales del dúo responsable de éxitos como La que se avecina, Machos Alfa o El Pueblo.

Según diversas fuentes, el guion ya estaba terminado y el proceso de casting casi finalizado, con vistas a iniciar el rodaje en septiembre. Incluso se había confirmado la participación de Carlos Areces, actor habitual en las producciones de los Caballero, quien iba a dar vida a un religioso en la trama. Caballero ha compartido incluso una imagen de Areces caracterizado como un religioso.

El desacuerdo se habría producido por diferencias sobre el contenido y el enfoque de la trama, fiel al humor satírico y la ironía que caracterizan las obras de Alberto y Laura Caballero. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre los puntos de fricción, todo parece indicar que la plataforma exigía ciertos cambios que los creadores optaron por no asumir, manteniéndose fieles a su visión artística.

Los hermanos Caballero, en el set de 'Muertos SL'. Cedida

Estas discrepancias han sido decisivas y han llevado a HBO Max a cancelar el proyecto antes de su grabación, a pesar de las altas expectativas de sus seguidores y del buen momento profesional de los hermanos Caballero, quienes acaban de estrenar en Netflix la tercera temporada de Muertos S.L.

Por ahora, el futuro de Por el amor de Dios es incierto. Se desconoce si el proyecto (que puede ser heredero de uno anterior llamado Esclavas del señor) podrá encontrar un nuevo hogar en otra plataforma de streaming, en televisión abierta o si quedará archivado indefinidamente.

Dado el prestigio de sus creadores y el historial de éxito, no se descarta que la ficción pueda ser rescatada por algún operador interesado en apostar por el humor crítico que caracteriza a los Caballero.