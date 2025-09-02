Antonio Montero anuncia por sorpresa su salida de ‘¡De Viernes!’ y confirma a Lydia Lozano como su sucesora

Telecinco está a punto de estrenar una nueva temporada de ¡De Viernes!. El programa de corazón de Santi Acosta y Beatriz Archidona llegará con novedades, y, entre ellas, una sonada ausencia que se ha conocido este martes. Antonio Montero dejará el programa, y pasará su testigo a Lydia Lozano.

“Con todo mi pesar, y por diversas razones, dejo ¡De Viernes!. Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido”, ha escrito el veterano periodista de corazón en sus redes sociales. Y añade: “Ha sido un privilegio, pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla”.

Tal como ya se conocía, ¡De Viernes! contará con Lydia Lozano como nueva colaboradora, aunque en el momento de la publicación del post no había confirmación oficial por parte de la cadena. Y, en ese sentido, Antonio Montero ha señalaba a la periodista canaria como su relevo en el programa nocturno.

“Mi estimada Lydia, recoge el testigo en el programa de más prestigio del corazón en la televisión actualmente. Tu experiencia, y buen hacer, seguro que ayudan al programa en todos los sentidos”, le dice a la que fuese su compañera en Sálvame.

“Mis mejores deseos y buena suerte con cariño infinito a todos. ¡Ya estamos de viernes!”, añade finalmente Antonio Montero, para finalizar este pequeño comunicado. El periodista da por concluida esta etapa, que inició en abril de 2024, pero se espera que continúe colaborando con otros espacios de la cadena, en los que comenta la actualidad del corazón.

Imagen del Instagram de Antonio Montero.

Escasa media hora después de la publicación de Antonio Montero Mediaset anunciaba el fichaje de Lydia Lozano, en lo que supondrá su vuelta al grupo desde el fin de Sálvame. En una promo aparece llegando a Mediaset, con un cartel de bienvenida. Su debut se producirá este mismo viernes 5 de septiembre.

Su incorporación llega con un morbo añadido, y es que en noviembre de 2024 dijo en una entrevista que Santi Acosta es “el peor presentador” del canal. En el FesTVal de Vitoria, Acosta ha contestado a este asunto. “¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria”, deslizaba el presentador, añadiendo que esas declaraciones eran cosa del “pasado”. “Es televisión, se dicen cosas. Luego, a lo mejor, se arrepiente. No tiene mayor importancia”, añadiría.

“Si viene a ¡De Viernes!, que ojalá pase, encantado de la vida. Nos reiremos y trabajaremos”, finalizó Acosta sobre el tema, todavía sin que se hubiese confirmado su incorporación al programa. Desde No somos nadie, en TEN, han apuntado que Lydia Lozano será la primera entrevistada de la temporada de ¡De Viernes!, y que su caché rondará los 2.000 euros por intervención.