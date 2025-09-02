Adiós a Cristina Saavedra: la presentadora abandona 'laSexta Noticias' tras casi dos décadas al frente

Cristina Saavedra abandona laSexta Noticias tras casi dos décadas de trabajo en la cadena. La decisión, tomada de mutuo acuerdo con la dirección de Atresmedia, se conoció este martes después de que la periodista gallega no participara en el arranque de la nueva temporada televisiva, iniciada este lunes 1 de septiembre.

La periodista se incorporó a laSexta en 2006. Desde entonces, ha estado ligada al área de Noticias de la cadena, donde asumió primero el informativo nocturno de los domingos y, desde 2012, la edición más vista: laSexta Noticias 20 h.

Desde 2012, Saavedra fue el rostro habitual de este informativo. A partir de ahora, Rodrigo Blázquez, quien se sumó al equipo en septiembre de 2023, asumirá en solitario las funciones de director y presentador del noticiero.

El adiós de Saavedra, que ha sido adelantado por Vertele y confirmado por BLUPER, se produce en un momento de cambios importantes en laSexta Noticias, marcando el cierre de una generación histórica de presentadoras en la cadena.

Recientemente, Cristina Villanueva también anunció su marcha, y Ana Cuesta ocupará su puesto en la edición de fin de semana. Así, Helena Resano se convierte en la única representante del equipo original de presentadoras que debutaron en 2006 y permanece al frente de la edición de las sobremesa.

Cristina Saavedra, en una imagen de archivo.

Cristina Saavedra, licenciada en Periodismo, ha dejado huella por su profesionalidad y por superar momentos personales difíciles, entre ellos la pérdida de varios familiares en poco tiempo. Tras más de un año ausente, regresó a la pantalla en 2022 con el apoyo de sus compañeros y del público. Durante el último curso, su edición fue el informativo nocturno que más creció en audiencia, logrando el mejor dato de los últimos cinco años.

A lo largo de su trayectoria, la periodista ha recibido premios como la Antena de Oro en 2016, y ha destacado por su implicación en proyectos solidarios en Costa de Marfil. El histórico relevo en laSexta Noticias se produce en un momento dulce para la presentadora, que cierra una etapa marcada por su rigor profesional y por la fidelidad de la audiencia.

Antes de aterrizar en laSexta, Saavedra trabajó en TVG y Antena 3, donde ganó notoriedad en el programa Ahora. Durante sus años en Atresmedia llegó incluso a interpretarse a sí misma en series como Un Paso Adelante y La casa de papel. De momento se desconoce cuál será su nuevo rumbo profesional, en el que hará frente a nuevos proyectos.