TVE dobla por sorpresa la emisión de 'La Promesa': así afecta al programa de Jesús Cintora

Cambios de última hora en las tardes de La 1. A pesar de que la guía de RTVE anunciaba que esta tarde habría dos partes de Malas lenguas la primera cadena, la propia Corporación ha señalado que, en su lugar, se emitirán dos episodios de La Promesa, suprimiendo así la segunda parte del programa de Jesús Cintora.

Ha sido en la mañana de este lunes 1 de septiembre cuando RTVE ha advertido en sus redes sociales de este sorprendente movimiento, dado que no hay explicación alguna por la que la segunda parte del programa de Cintora se borre de la parrilla.

Ahora bien, esta segunda parte sí que podrá seguirse en su otro canal habitual, La 2. Por lo que el equipo de Cintora podrá mantener la escaleta preparada para esta jornada.

Con lo cual, la programación quedará de esta manera. A las 15:55 horas será cuando se vea la primera parte de Malas lenguas. A las 17:20 horas será cuando dé inicio Valle Salvaje. A las 18:20 será cuando comience el primer episodio de La Promesa y a las 19:20 horas se emitirá el segundo. A las 20:30 horas será el turno de Aquí la tierra.

Este cambio será temporal, dado que la guía de RTVE mantiene la doble ración de Malas lenguas para este martes 2 de septiembre.

Fotograma del episodio 665 de 'La Promesa'. RTVE

De esta manera, parece que RTVE busca cuidar las tramas de La Promesa, que se encuentran en un momento álgido. Lorenzo (Guillermo Serrano) ha vuelto tras su detención y eso dejará una serie de consecuencias que afectarán directamente a Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Costa).

El conflicto entre el joven convertido en lacayo y el capitán de La Mata va a ir a peor después de que el hermano de Jana (Ana Garcés) buscase su caída. Esto acelerará los planes del zagal con la hija de Leocadia (Isabel Serrano) para abandonar el palacio de los marqueses de Luján.

Promisers, hoy ✨DOBLE CAPÍTULO✨ de @lapromesa_tve 🙌



El conflicto entre Curro y Lorenzo empeora... y eso acelera los planes del muchacho con Ángela.



📺Te esperamos a las 18:10 h en @La1_tve y @rtveplay #HistoriasQueHacenHistoria https://t.co/6IHgx8OAUR pic.twitter.com/OlFmEhvCxP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) September 1, 2025

El objetivo de la pareja es huir a Suiza. Pero todo el plan se resquebrajará cuando Ángela desaparezca. Tras no haber pasado la noche en palacio, todo el mundo se moviliza para saber dónde puede estar la muchacha.

Todos se movilizan para dar con el paradero de Ángela. Cristóbal (Fernando Coronado) dirige la búsqueda por los terrenos de los alrededores, pero toma una decisión drástica respecto a Curro: ¡aparta al lacayo de las labores de rastreo! Él intenta intervenir, pero el mayordomo no da su brazo a torcer.